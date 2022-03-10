Николай Любимов призвал поставщиков сдерживать цены на продукты

9 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание с представителями торговых сетей по вопросам стабилизации цен на социально значимые товары, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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На встрече присутствовали глава рязанского Минэка Андрей Ворфоломеев, а также представители торговых сетей «Глобус», «Ашан», «Лента», «Тандер», X5 Group и других.

По словам Любимова, в Рязанской области принимаются серьёзные меры, которые призваны противостоять санкциям и поддерживать экономику. При этом важно не только поддерживать граждан, но и сохранять занятость населения и зарплаты.

– Первый антикризисный пакет мер разработан правительством РФ. На уровне Рязанской области тоже будет принят ряд дополнительных мер поддержки бизнеса. Они довольно существенные. Так, докапитализация Фонда развития промышленности, фонда поддержки малого предпринимательства позволит на максимально льготных условиях предоставить до полумиллиарда рублей нашим предпринимателям, в том числе промышленным предприятиям, — доложил глава региона.

По словам губернатора, необходимо обратить внимание на ситуацию с ценами. В особенности – с ценами на продукты питания, стройматериалы. Необходимо, по его словам, стабилизировать их и избежать дефицита.

— Необоснованного роста и простого переписывания цен допускать нельзя! Так же как и забывать о социальной ответственности, – сказал Любимов. – Минпромторгом России отработан с крупными федеральными торговыми сетями вопрос о добровольном самоограничении торговых наценок на уровне 5% на ряд социально значимых товаров. В целом по 14 позициям. Это, в том числе, молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар, соль, рис, гречка.

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Любимов попросил региональные сети также присоединиться к этому проекту. Руководителей торговых сетей он попросил направлять информацию в региональный Минэк в случае, если поставщики будут резко завышать цены.