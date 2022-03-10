Николай Любимов призвал поставщиков сдерживать цены на продукты

9 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание с представителями торговых сетей по вопросам стабилизации цен на социально значимые товары, сообщила пресс-служба регионального правительства.
На встрече присутствовали глава рязанского Минэка Андрей Ворфоломеев, а также представители торговых сетей «Глобус», «Ашан», «Лента», «Тандер», X5 Group и других.
По словам Любимова, в Рязанской области принимаются серьёзные меры, которые призваны противостоять санкциям и поддерживать экономику. При этом важно не только поддерживать граждан, но и сохранять занятость населения и зарплаты.
По словам губернатора, необходимо обратить внимание на ситуацию с ценами. В особенности – с ценами на продукты питания, стройматериалы. Необходимо, по его словам, стабилизировать их и избежать дефицита.
Любимов попросил региональные сети также присоединиться к этому проекту. Руководителей торговых сетей он попросил направлять информацию в региональный Минэк в случае, если поставщики будут резко завышать цены.