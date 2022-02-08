Николай Любимов озвучил вопиющие жалобы рязанцев в адрес поликлиник

Во вторник, 8 февраля, на заседании правительства Рязанской области Николай Любимов озвучил жалобы, которые оставили рязанцы в адрес поликлиник в социальных сетях и обнародовали сотрудникам колл-центра.

Любимов отметил, что сейчас на медучреждениях лежит колоссальная нагрузка, и нужно обязательно обращать внимание на проблемные моменты в работе. Самые вопиющие жалобы глава региона озвучил своим подчинённым.

Так, в поликлинику №6 рязанцы не могли дозвониться по указанным номерам. Не смогли связаться с поликлиникой и специалисты колл-центра. В поликлинику №4 рязанка не могла дозвониться три дня. Также в этом медучреждении сотрудники регистратуры заявляли больным, что те должны сами приходить на приём, а вызов врача невозможен.

— Я понимаю, что у нас болеют и врачи. Но на дом приходить всё равно необходимо. Никто от этой обязанности нас не избавлял, — заявил глава региона.

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В поликлинике №11 зарегистрировали от одной из пациенток с множеством хронических заболеваний вызов врача на дом, но сообщили, что «придут не раньше марта».

— Это вообще какой-то сюрреализм, получается! Обратите на это внимание, кто так людям отвечает? Чтобы такого бреда больше никто не слышал!

Ещё один пациент поликлиники №11 с положительным тестом вызвал врача. Медик заявил больному, что бесплатных лекарств «нет и не будет».

— Вот как у нас получается! Каждый говорит то, что думает, а не то, что есть на самом деле, — возмутился губернатор

Любимов попросил ответственных чиновников организовать работу с медицинским персоналом напомнил, что рязанские поликлиники приступили к дистанционному оформлению больничных листов пациентам, получившим положительный тест на коронавирус или заразившимся ОРВИ. Заявки на получение больничных листов принимаются по телефонам поликлиник и по номеру 122.