Николай Любимов ознакомился с автоматизированными системами Центра кадастровой оценки

10 января губернатор Рязанской области Николай Любимов и зампред регионального правительства Артём Никитин посетили Центр государственной кадастровой оценки. Они оценили работу автоматизированных информационных систем, которые необходимы для структуризации объектов недвижимости, сбора и анализа рыночной информации, обработки и систематизации картотеки судебных дел.
Любимов отметил, что автоматизированные информационные системы разработали своими силами специалисты Центра в короткое время.
Губернатору представили 3 приложения, в частности АИС «Кадастровая оценка: структуризация объектов недвижимости», предназначенная для группировки и структурирования объектов недвижимости при их оценке. Приложение АИС для сбора и анализа рыночной информации создано для того, чтобы проводить более качественную оценку рынка недвижимости.
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Кроме того, губернатор напомнил о том, что данные, собранные Центром государственной кадастровой оценки, вносятся в геоинформационную систему Рязанской области.
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