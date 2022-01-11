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Вторник, 11 января, 2022
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Николай Любимов ознакомился с автоматизированными системами Центра кадастровой оценки

7info7

10 января губернатор Рязанской области Николай Любимов и зампред регионального правительства Артём Никитин посетили Центр государственной кадастровой оценки. Они оценили работу автоматизированных информационных систем, которые необходимы для структуризации объектов недвижимости, сбора и анализа рыночной информации, обработки и систематизации картотеки судебных дел.

– Показатели эффективности говорят сами за себя. Во-первых, это количество информации. Поступает более 900 тысяч реестровых записей, и все это обрабатывается достаточно быстро. Плюс снижение опротестованных оценок, увеличение налоговых поступлений в бюджет, именно от объектов, которые были оценены Центром государственной кадастровой оценки, – подчеркнул глава региона. – Центр показывает эффективность намного большую, чем многие более крупные учреждения, которые, так или иначе, работают с цифровой информацией».

Любимов отметил, что автоматизированные информационные системы разработали своими силами специалисты Центра в короткое время.

–Сделали это настолько быстро и успешно, что уже 10 других регионов купили эти программы и продолжают испытывать интерес к рязанским разработкам. Что касается самих программ – это скорость в оценке, аналитике, скорость для клиентов, а клиентами являются граждане и юридические лица» – сказал Николай Любимов.

Губернатору представили 3 приложения, в частности АИС «Кадастровая оценка: структуризация объектов недвижимости», предназначенная для группировки и структурирования объектов недвижимости при их оценке. Приложение АИС для сбора и анализа рыночной информации создано для того, чтобы проводить более качественную оценку рынка недвижимости.

– С таким количеством информации работа растягивалась на месяцы, сейчас специалисты это делают в считанные минуты. Автоматизированные информационные системы удобны для граждан, государства, позволяют улучшить инвестиционную привлекательность Рязанской области, – отметил Николай Любимов.

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Кроме того, губернатор напомнил о том, что данные, собранные Центром государственной кадастровой оценки, вносятся в геоинформационную систему Рязанской области.

– На этой карте можно видеть любые учреждения, мгновенно получать информацию, как по коммерческим, так и по государственным, муниципальным объектам. Такая карта помогает принимать, в том числе, управленческие решения. Есть масса плюсов, которые связаны с работой Центра, с тем, что они научились успешно пользоваться цифровыми технологиями. Эти технологии упрощают жизнь и работникам, и всем жителям Рязанской области, – резюмировал глава региона.

  • Николай Любимов ознакомился с автоматизированными системами Центра кадастровой оценки
  • Николай Любимов ознакомился с автоматизированными системами Центра кадастровой оценки
  • Николай Любимов ознакомился с автоматизированными системами Центра кадастровой оценки
  • Николай Любимов ознакомился с автоматизированными системами Центра кадастровой оценки
  • Николай Любимов ознакомился с автоматизированными системами Центра кадастровой оценки

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