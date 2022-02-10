Николай Любимов осмотрел обновлённые учреждения культуры в Кораблинском районе

В селе Пехлец Кораблинского района отремонтировали библиотеку. Её 9 февраля в ходе рабочей поездки осмотрел губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Библиотека обновлена в соответствии с новыми стандартами в прошлом году. Работы по реконструкции проводились в рамках нацпроекта «Культура», из резервного фонда правительства РФ на ремонт направлено 5 млн руб.

Главе региона продемонстрировали современные зоны для занятий детей, секции для взрослых. В библиотеке обустроили помещения для проведения мероприятий. Расширились возможности учреждения: можно встречаться с друзьями, создавать проекты, заниматься в составе творческих кружков. Посетители библиотеки получают бесплатный доступ к электронным ресурсам, книгам в 3D-формате, панорамным книгам, развивающим играм и обучающим программам. В библиотеке появились системы виртуальной реальности, шахматный стол, тифлофлешплеер для прослушивания аудиокниг, видеокамера.

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Также Любимов оценил результаты ремонта Табаевского сельского ДК. Его обновили в прошлом году по программе «Культура малой родины». У здания заменили кровлю, обновили фасад. Внутри обустроили библиотеку, актовый и танцевальный залы. Клуб фактически получил вторую жизнь – впервые с 1953 года был капитально отремонтирован.

Также по нацпроекту удалось построить дом культуры в селе Кипчаково. Здание оснастили современным спортзалом.

— Мы видим, что это очень востребовано людьми, особенно в небольших населенных пунктах. Когда в сёлах и деревнях появляется современное, наполненное оборудованием и книгами место, оно становится центром притяжения. Люди туда приходят от мала до велика, и каждый себе находит занятие по душе – от творчества до работы на компьютере. Это самое главное, — поделился впечатлениями глава региона.

По итогам посещения объектов культуры в Кораблинском районе и общения с местными жителями губернатор дал ряд поручений, в том числе о решении вопросов с подключением интернета и пополнением книжного фонда в Доме культуры селе Кипчаково, информирует сайт регионального правительства.