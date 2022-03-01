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Вторник, 1 марта, 2022

Николай Любимов обратился к рязанцам в связи с отменой системы QR-кодов

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Николай Любимов обратился к рязанцам в связи с отменой системы QR-кодов

7info7

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального правительства во вторник, 1 марта, сказал, что отмена в регионе системы QR-кодов – это не повод расслабляться.

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По его словам, обстановка с коронавирусом по-прежнему остаётся напряжённой, хотя наметилась тенденция к улучшению ситуации с заболеваемостью. По согласованию с Роспотребнадзором 28 февраля в регионе отменили систему QR-кодов, которые рязанцы предъявляли в театрах, кинотеатрах, музеях, библиотеках, спортивных и торговых центрах, в кафе и ресторанах.

— Самым главным сейчас по-прежнему остается сохранение здоровья, жизни людей. Поэтому внимательное отношение к себе и окружающим, бережное отношение к здоровью близких – это важная задача для всех, – сказал Любимов.

Обращаясь к рязанцам, он напомним, что важно соблюдать рекомендации санитарных врачей, а единственным способом защититься от тяжёлого течения COVID-19 является вакцинация.

Ответственным ведомствам глава региона поручил не сбавлять темпы иммунизации. Он напомнил, что на днях в Рязани на постоянной основе начал работать Единый центр вакцинации на базе горбольницы №10.

– Центр рассчитан на ежедневное обслуживание порядка полутора тысяч человек. Есть возможность расширения пропускной способности ещё в 2 раза, – сказал губернатор. – В центре всё сделано разумно, грамотно, по последним технологиям, в том числе бережливым. Других таких в принципе в стране нет.

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