Николай Любимов: «Необходимо на системной основе наладить работу службы вызова врача на дом»

1 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального правительства поднял вопросы, связанные с жалобами граждан на трудности с вызовами врача на дом и отсутствие бесплатных лекарств от COVID-19.
В пример глава региона привёл несколько жалоб граждан. Так, рязанка пожаловалась на то, что двести раз набирала номер медучреждения. Другие жители региона сообщили, что не получили бесплатные медикаменты.
Своим подчинённым он сказал, что на подобные сообщения граждан важно оперативно реагировать и разбираться с каждым из случаем.
Наладить работу службы вызова врачей на дом и отработать вопрос обеспечение граждан бесплатными лекарствами поручено наладить зампреду регионального правительства Роману Петряеву и руководству Минздрава Рязанской области.