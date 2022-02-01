Николай Любимов: «Необходимо на системной основе наладить работу службы вызова врача на дом»

1 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального правительства поднял вопросы, связанные с жалобами граждан на трудности с вызовами врача на дом и отсутствие бесплатных лекарств от COVID-19.

В пример глава региона привёл несколько жалоб граждан. Так, рязанка пожаловалась на то, что двести раз набирала номер медучреждения. Другие жители региона сообщили, что не получили бесплатные медикаменты.

— И это сейчас, когда идёт подъем заболеваемости! Человек и так себя плохо чувствует, а ему еще приходится трепать себе нервы. Это недопустимо!, – заявил Любимов.

Своим подчинённым он сказал, что на подобные сообщения граждан важно оперативно реагировать и разбираться с каждым из случаем.

– С лекарствами ситуация должна быть исправлена сегодня же, – сказал глава региона. – Мы много раз уже проговаривали вопрос о том, как должна быть организована работа по вызову врача на дом. О том, что в случае большой нагрузки на сотрудников поликлиник можно и нужно привлекать волонтёров, студентов профильного вуза и колледжа. Другие варианты прорабатывали. И что на деле получается? То, что такие факты имеют место, говорит о формальном подходе ответственных лиц. На тяжелую ситуацию ссылаться вообще не стоит. Предупреждаю всех – такого больше не должно быть!

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Наладить работу службы вызова врачей на дом и отработать вопрос обеспечение граждан бесплатными лекарствами поручено наладить зампреду регионального правительства Роману Петряеву и руководству Минздрава Рязанской области.