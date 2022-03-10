Николай Любимов: Мы готовы на максимально льготных условиях предоставить рязанским предпринимателям до полумиллиарда рублей

В четверг, 10 марта, в Рязани прошёл форум «Бизнес. Женский взгляд». Его провёл союз «Рязанская Торгово-промышленная палата» по инициативе женщин-предпринимателей, перед участницами и участниками выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Глава региона отметил, что опыт Рязанской области по оказанию помощи предпринимателям признан одним из лучших в стране. Работа в этом направлении усилена – создан региональный штаб по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.
Видеоприветствие участникам форума направила Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Она отметила, что за последние годы пандемия и другие ограничения научили работать бизнес в разных условиях.
В ходе форума обсуждались меры поддержки малого и среднего предпринимательства, действующие в Рязанской области, новации налогового законодательства. Кроме того, речь шла об инструментах развития бизнеса и возможности участия в благотворительных проектах. Так же состоялись тренинг по созданию бренда деловой женщины, мастер-класс по имиджу и дресс-коду, показ моделей «Деловой стиль для женщин».