Николай Любимов: Мы готовы на максимально льготных условиях предоставить рязанским предпринимателям до полумиллиарда рублей

В четверг, 10 марта, в Рязани прошёл форум «Бизнес. Женский взгляд». Его провёл союз «Рязанская Торгово-промышленная палата» по инициативе женщин-предпринимателей, перед участницами и участниками выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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Глава региона отметил, что опыт Рязанской области по оказанию помощи предпринимателям признан одним из лучших в стране. Работа в этом направлении усилена – создан региональный штаб по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.

— Мы сделаем все возможное для того, чтобы наша экономика была не только стабильной, но и имела возможности для дальнейшего развития, несмотря на санкционное давление. Принято решение о докапитализации фондов развития промышленности и поддержки малого предпринимательства. Это позволит на максимально льготных условиях предоставить рязанским предпринимателям до полумиллиарда рублей. У нас уже большое количество заявок. Постараемся удовлетворить их максимальное количество. Причем не только на инвестиционные цели, но и на пополнение оборотных средств. При этом в регионе продолжатся меры поддержки, которые действовали ранее, – подчеркнул Любимов.

Видеоприветствие участникам форума направила Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Она отметила, что за последние годы пандемия и другие ограничения научили работать бизнес в разных условиях.

– Мы умеем справляться с трудностями. Уверена, что сейчас, объединив усилия, мы выработаем специальную программу действий. Думаю, нам удастся все эти шаги сделать, и наша экономика будет еще более сильной, мотивированной, – сказал Елена Дыбова.

В ходе форума обсуждались меры поддержки малого и среднего предпринимательства, действующие в Рязанской области, новации налогового законодательства. Кроме того, речь шла об инструментах развития бизнеса и возможности участия в благотворительных проектах. Так же состоялись тренинг по созданию бренда деловой женщины, мастер-класс по имиджу и дресс-коду, показ моделей «Деловой стиль для женщин».