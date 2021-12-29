Николай Любимов: Мы будем использовать все возможные механизмы и программы для обеспечения жителей чистой водой

29 декабря в рамках рабочей поездки в Сапожковский район Губернатор Николай Любимов принял участие в запуске станции водоподготовки, построенной в Сапожке в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В мероприятии участвовали жители муниципального образования, и.о. министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов, и.о. главы администрации муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Александр Курлаев, директор ООО ПКФ «Новые технологии» Владимир Гордов, жители р.п. Сапожок.

Губернатор вместе с жителями Сапожка дал старт работе объекта. Николай Любимов отметил, что теперь проблема с качеством воды в поселке решена.

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Для этого в 2021 году построено 2 станции водоподготовки и артезианская скважина. Проведена реконструкция части уличных водопроводных сетей. «Мы смогли это сделать с помощью федеральной поддержки и участии региона в проекте «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Решена застарелая проблема, которая много лет доставляла жителям Сапожка серьезный дискомфорт.

– В общей сложности на строительство затрачено свыше 45,5 млн. рублей, – сказал губернатор. – Проблема качества питьевой воды существует во многих населенных пунктах и городах области. Мы обязательно будем ее решать, используя при этом все возможные механизмы и программы. Уже в этом году мы предприняли серьезные шаги благодаря дополнительной федеральной помощи. При поддержке депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Макарова в августе в регион поступило 200 млн. рублей. Половину из них мы направили на реализацию проектов по строительству станций водоочистки.

В ходе общения с жителями Сапожка Губернатор отметил, что в ближайшие три года в рамках федерального проекта «Чистая вода» в регионе предусмотрены строительство и реконструкция 34-х крупных объектов водоснабжения. В результате такой модернизации качественной питьевой водой будет обеспечено к 2024 году не менее 99% городского населения Рязанской области. Для решения этой задачи Президента к 2030 году в сельской местности будет проведена модернизация не менее 133 объектов: водозаборных скважин и узлов, станций очистки воды. Соответствующая программа уже разработана в регионе и направлена в Минстрой России.