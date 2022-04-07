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Четверг, 7 апреля, 2022

Николай Любимов: Исполнение задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – это проверка для нас всех

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Николай Любимов: Исполнение задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – это проверка для нас всех

7info7

В Рязанской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках нацпроекта в Милославском районе начался ремонт дороги от границы райцентра до посёлка Поплевинский.

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Подрядчик ведёт работы по расширению проезжей части. Параллельно ведётся подготовка к ремонту мостов через реки Сухая Полотебня и Питомша.

На следующей неделе рабочие начнут фрезеровать верхний слой дорожного покрытия, а когда наступят благоприятные условия, укрепят его основание методом холодной регенерации.

Протяжённость участка, на котором проводится ремонт, 13 км. Он входит в автодорогу Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское, которая соединяет три муниципальных образования региона. Ранее в рамках нацпроекта удалось привести в порядок 28 км этой дороги.

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Работы планируют завершить до конца года. Ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов:

– По тому, как будут идти работы в сезон, мы все увидим, насколько качественно была проведена подготовительная часть. Сейчас исполнение задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – это проверка для нас всех, – заявил он.

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