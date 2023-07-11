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Николай Ковшов стал врио начальника управления ЖКХ мэрии Рязани

7info

Врио начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани назначен Николай Ковшов, сообщает телеграм-канал «Новая газета — Рязань».

По данным издания, Ковшова 10 июля представил сотрудникам замруководителя управления Эдуард Алтунин. Официально 56-летний Ковшов работает в должности начальника отдела капитального ремонта и мониторинга жилищного фонда.

Ковшов — уроженец Брянской области, закончил РГАТУ имени Костычева в Рязани. С 2016 по 2019 год работал генеральным директором ОАО «Рязанская областная электросетевая компания» (РОЭК).

С 2013 года является членом Совета депутатов Высоковского сельского поселения от «Единой России».

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