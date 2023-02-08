Среда, 8 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Николай Дроздов не выходит из дома после выписки из больницы

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Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов рассказал о своём самочувствии после выписки из больницы. Врачи запретили ему выходить из дома, чтобы избежать повторных падений на льду.

Почётный гражданин Рязанской области сообщил, что чувствует себя прекрасно, но будет соблюдать предписания врачей. После перелома рёбер у него были сильные боли, и медики рекомендовали ему действенную дыхательную гимнастику, – пишет издание 78.ru.

Николай Дроздов: «Если раз по пять в день сделаешь — такое усиление всего. Но мне не разрешают пока выйти из дома»

Телеведущий поделился секретом долголетия. Он ест часто, но небольшими порциями, встаёт из-за стола с чувством лёгкого голода и регулярно делает зарядку.

Николай Дроздов уверен, что лишний вес является причиной многих проблем со здоровьем.

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