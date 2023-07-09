Николай Бурляев представил в Рязани книгу «Боже! Чувствую руку Твою на затылке моем»

В Рязани состоялась конференция общественного движения «Культурный фронт России» и презентация книги Николая Бурляева. Подробности сообщил сайт Рязанской епархии.

«Культурный фронт России» — название общественного движения, учрежденного в России менее года назад. Председателем движения был избран первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, кинорежиссер, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев.

8 июля Николай Петрович прибыл в Рязань, и на конференции в библиотеке имени С. А. Есенина рассказал о новом объединении, его задачах, а также представил сборник воспоминаний об Андрее Тарковском «Боже! Чувствую руку Твою на затылке моем». Встреча собрала многих рязанцев — деятелей культуры, представителей общественных организаций, журналистов.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, который также стал участником конференции, приветствовал Николая Петровича и обратил внимание на глубокий смысл, заложенный в названии движения «Культурный фронт».

«Тема духовности в плане защиты Отечества не менее важна, чем тема защиты силой оружия, это вопрос защиты рубежей страны в прямом и в образном смысле», — выразил убеждение владыка.

В стенах библиотеки в этот день прозвучали разные вопросы, адресованные председателю «Культурного фронта». Рязанцев интересовали темы перспектив развития отечественного кинематографа и проблем, которые мешают его развитию, отношения самого Николая Петровича и его близких к нынешнему направлению его деятельности и другие.

Гость рассказал о своем творчестве как писателя, передал библиотеке экземпляры книг, автором и составителем которых выступил, и другие подарки, в том числе его редкий снимок с Андреем Тарковским.

Участники поблагодарили Николая Бурляева за творческую и интересную встречу, многие выразили надежду, что деятельность «Культурного фронта» принесет пользу России и поможет преодолеть существующие трудности в культурной и духовной жизни страны.