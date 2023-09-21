Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев станет Почётным гражданином Рязанской области.

Вопрос о присвоении звания Булаевы включён в повестку дня заседания Рязанской областной Думы, которое состоится 21 сентября.

Ходатайство о присвоении звания за многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в социально-экономическое развитие Рязанской области, активную гражданскую позицию направило региональное министерство территориальной политики.

Булаев — уроженец Шацкого района, выпускник физмата РГПУ, был депутатом Госдумы, членом Совета федерации, руководил Рособразованием.