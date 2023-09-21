Четверг, 21 сентября, 2023
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Николай Булаев станет Почётным гражданином Рязанской области

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Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев станет Почётным гражданином Рязанской области.

Вопрос о присвоении звания Булаевы включён в повестку дня заседания Рязанской областной Думы, которое состоится 21 сентября.

Ходатайство о присвоении звания за многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в социально-экономическое развитие Рязанской области, активную гражданскую позицию направило региональное министерство территориальной политики.

Булаев — уроженец Шацкого района, выпускник физмата РГПУ, был депутатом Госдумы, членом Совета федерации, руководил Рособразованием.

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