Николай Булаев открыл в Рязани Центр избирательного права и процесса

В юридическом институте РГУ имени С.А. Есенина открылся Центр избирательного права и процесса. Торжественная церемония прошла в рамках визита в университет заместителя председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николая Булаева, сообщает пресс-служба вуза.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков и проректор по образовательной деятельности РГУ Лариса Лазуткина торжественно перерезали ленту перед входной дверью аудитории.

Специализированная аудитория – Центр избирательного права и процесса создана в рамках соглашения о сотрудничестве между РГУ имени С.А. Есенина и Избирательной комиссией Рязанской области. Центр открыт при поддержке Губернатора Рязанской области Павла Малкова.

В аудитории размещены информационные стенды, посвящённые истории и современности избирательной системы, наглядная модель участковой избирательной комиссии, а также установлено современное мультимедийное оборудование. Она будет использоваться как для учебных занятий со студентами разных институтов и факультетов, так и для занятий со школьниками Рязанской области.

– Переоценить значение работы по просвещению, повышению электоральной культуры невозможно. Она очень востребована и должна продолжаться. Особенно важна работа таких центров с молодежью, – отметил Николай Булаев.

После презентации новой аудитории Николай Иванович провел в ней открытое занятие со студентами юридического института, где поговорил о современном состоянии и достижениях российской избирательной системы. Студенты активно задавали вопросы и получили исчерпывающие ответы.