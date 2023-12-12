Вторник, 12 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Николай Булаев открыл в Рязани Центр избирательного права и процесса

7info7
spot_img

В юридическом институте РГУ имени С.А. Есенина открылся Центр избирательного права и процесса. Торжественная церемония прошла в рамках визита в университет заместителя председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николая Булаева, сообщает пресс-служба вуза.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков и проректор по образовательной деятельности РГУ Лариса Лазуткина торжественно перерезали ленту перед входной дверью аудитории.

Специализированная аудитория – Центр избирательного права и процесса создана в рамках соглашения о сотрудничестве между РГУ имени С.А. Есенина и Избирательной комиссией Рязанской области. Центр открыт при поддержке Губернатора Рязанской области Павла Малкова.

В аудитории размещены информационные стенды, посвящённые истории и современности избирательной системы, наглядная модель участковой избирательной комиссии, а также установлено современное мультимедийное оборудование. Она будет использоваться как для учебных занятий со студентами разных институтов и факультетов, так и для занятий со школьниками Рязанской области.

– Переоценить значение работы по просвещению, повышению электоральной культуры невозможно. Она очень востребована и должна продолжаться. Особенно важна работа таких центров с молодежью, – отметил Николай Булаев.

После презентации новой аудитории Николай Иванович провел в ней открытое занятие со студентами юридического института, где поговорил о современном состоянии и достижениях российской избирательной системы. Студенты активно задавали вопросы и получили исчерпывающие ответы.

Николай Булаев открыл в Рязани Центр избирательного права и процесса
Николай Булаев открыл в Рязани Центр избирательного права и процесса
Николай Булаев открыл в Рязани Центр избирательного права и процесса
Николай Булаев открыл в Рязани Центр избирательного права и процесса
Николай Булаев открыл в Рязани Центр избирательного права и процесса

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах