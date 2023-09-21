Николай Булаев и Мария Богачёва станут Почётными гражданами Рязанской области

Звание Почётный гражданин Рязанской области присвоят заместителю председателя Центризбиркома Николаю Булаеву и участнице Паралимпийских игр Марии Богачёвой. Вопрос согласовали на заседании в четверг, 21 сентября, депутаты Рязанской областной Думы.

Обе кандидатуры представлены комиссией при губернаторе Рязанской области по наградам.

Ходатайство о присвоении Николаю Булаеву почетного звания подали министерство территориальной политики Рязанской области и региональное отделение Ассоциации юристов России.

Председатель облдумы Аркадий Фомин отметил, что жители региона хорошо знают Николая Ивановича. По словам председателя регионального парламента, на любой должности его деятельность была направлена на развитие Рязанской области, поддержку региона.

— Во всех областях, где бы он не работал, алфавит Николая Ивановича начинался с буквы «Р» — Рязанская область, — отметил Аркадий Фомин.

Николай Булаев, фото: ЦИК РФ

Николай Булаев пообщался с парламентариями по видеоконференцсвязи.

Булаев выразил слова благодарности губернатору Павлу Малкову, депутатам, поздравил их с большим православным праздником.

— Сейчас я нахожусь в небольшом отпуске между двумя избирательными кампаниями, — рассказал Булаев. — Обязательно приеду в Рязань, поблагодарю лично и отвечу на вопросы. Для меня это очень высокая оценка и очень высокая награда. Я всегда старался на любом своем месте делать все так, как положено, по-честному, в интересах Рязанской области.

Мария Богачёва, фото с личной страницы ВКонтакте

Ходатайство о присвоении звания инструктору Центра спортивной подготовки, заслуженному мастеру спорта России, участнице Паралимпийских игр Марии Богачевой подали министерство физической культуры и спорта Рязанской области и региональный Центр спортивной подготовки.