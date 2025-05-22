22 мая — православный праздник, ставший по-настоящему народным. Это Никола Вешний — день, когда русский народ вспоминает святого, которого, пожалуй, любит больше всех остальных.

Почитание Николая Угодника на Руси началось очень давно — ещё при князе Святославе Ярославиче, сыне Ярослава Мудрого, составителя первого русского свода законов «Русская Правда». Уже с XI века святой Николай стал покровителем соблюдения как земных, так и Божьих законов, пишет Life.ru.

Смысл праздника Николы Вешнего

Праздник Николы Вешнего был установлен в 1087 году — 9 мая по юлианскому календарю, что соответствует 22 мая по григорианскому. Мы живём по григорианскому календарю, поэтому праздник отмечается именно 22 мая.

В этот день православные вспоминают перенос мощей Николая Угодника из Мир Ликийских в итальянский город Бари. Древняя Русь узнала об этом событии одной из первых: со времён Крещения славяне особо почитали Николая Угодника.

Никола Вешний — это не просто церковный праздник, но и день, связанный с пробуждением древних природных сил. Считается, что в это время открываются порталы обновления, и всё, что вы начинаете в этот день, будет находиться под защитой.

В городе Бари по сей день покоится 65% мощей Николая Чудотворца. Их поместили в Церковь Святого Стефана 9 (22) мая, а корабли с мощами прибыли туда накануне — 8 (21) мая. Любопытно, что это событие, важное для восточных славян, произошло по юлианскому календарю в тот же день, что и Победа над фашизмом. Правда, День Победы мы празднуем по григорианскому календарю, и 9 мая по новому стилю — это 26 апреля по старому. Жить по двум календарям — дело непростое!

Как называли Николу Вешнего

День перенесения мощей Николая Угодника в Бари называли не только Николой Вешним. Были и другие названия: Никола летний, Никола с теплом, тёплый Микула с кормом, Травный день, Никола травный, Никола милостивый, Никола морской, Весенний Микола и даже Микола мокрый. Названия отличались от деревни к деревне. Для славян, занятых летом сельским трудом, это был особенно важный день: святому Николаю молились об урожае и о благополучии животных — особенно лошадей.

Николай Чудотворец в народной эзотерике

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых православных святых. У славян он стал, пожалуй, самым любимым. Его считают покровителем мореплавателей, но на этом его помощь не ограничивается: он спасает от внезапной смерти, защищает несправедливо осуждённых. Известна история, как он в одиночку остановил вооружённый отряд, что сильно поразило воображение людей.

Маг Павсекакий Богданов рассказал о, эзотерическом значении святого Николая. В эзотерике он считается хранителем дорог — как физических, так и жизненных. Поэтому утром стоит зажечь свечу у окна — это призыв к светлым силам. Закопайте под деревом три монеты и загадайте желание — это активирует энергию изобилия. А если сжечь записку с обидами — вы откроете путь новому.

Славяне верили, что Николай Чудотворец — своеобразное продолжение языческого бога Велеса, покровителя скота и урожая. Поэтому крестьяне особо его почитали. Забота о животных в этот день считалась особенно важной. В некоторых деревнях ночью выпускали лошадей на вольный выгул и молились, чтобы их не тронули дикие звери. Люди верили: «Поможешь животному — откроешь путь к благополучию».

Как отметить Николу Вешнего 22 мая

Никола Вешний — значимый день не только в церковном, но и в эзотерическом смысле. Вблизи храмов ощущается особая, положительная энергия. Маг Павсекакий Богданов даёт несколько советов:

Не подписывайте важные документы и не вступайте в ссоры — этот день подходит для укрепления, а не разрушения.

Очистите телефон от ненужных контактов — это цифровой ритуал очищения судьбы.

На закате подойдите к воде — даже к крану — поблагодарите за прошлое и попросите чистого пути.

«В этот день особенно сильны обереги из соли и железа — носите их с собой. Если приснилась дорога, путь или поезд — это знак, что пора менять маршрут жизни», — говорит маг. А если хотите отметить праздник по всем славянским обычаям, примите участие в крестном ходе в честь Николая Угодника.

Что можно и нельзя делать 22 мая на Николу Вешнего

Что запрещено:

Грустить и унывать

Лениться и бездельничать

Ссориться и ругаться

Совершать крупные покупки, заключать сделки

Шить и вязать

Отказывать в помощи другим

Что рекомендуется:

Устроить дома богатый праздничный стол

Засватать невесту — она будет хорошей хозяйкой

Вернуть долги

Помириться с теми, с кем были в ссоре

Помогать людям и животным

Посетить церковную службу и крестный ход

Никола Вешний — светлый народный праздник, совпадающий с церковным торжеством. Святого Николая Угодника почитают в России уже тысячу лет, и за это время сложились устойчивые традиции. Глубокое почитание Николая Чудотворца создаёт особую атмосферу, в которую, как верили наши предки, могут приходить добрые силы с других миров.