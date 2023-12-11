Никита Михалков высказался о запрете сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Никита Михалков назвал призывы запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» глупостью, сообщает ТАСС.

Режиссёр считает, что картина основана на исторической правде и должна быть доступна широкой аудитории.

Михалков заявил, что если дети станут похожими на отрицательных персонажей сериала, это будет свидетельством плохого воспитания. Он также отметил, что в обществе нет возмущения от просмотра фильмов о «гламурной мерзости», а «Слово пацана» вызвало волну негодования именно потому, что оно затрагивает важные социальные проблемы.

Михалков подчеркнул, что важно научиться говорить правду и слушать правду. Только так можно избежать повторения ошибок прошлого.