Никита Михалков вступился за уральского учителя, осужденного после конфликта со школьником

Известный режиссер Никита Михалков публично выступил в защиту учителя-физика из Екатеринбурга, который был уволен из школы и осужден за конфликт с восьмиклассником. Михалков возмутился приговором, назвав ситуацию «диверсией», пишет «Царьград».

Конфликт из-за «хама»

История молодого учителя-физика, который лишился работы и попал под суд, стала известна всей России. Конфликт произошел во время урока, когда двое восьмиклассников громко разговаривали, несмотря на замечания. В сердцах учитель бросил ручку, которая попала в плечо одного из учеников.

Позже, когда подросток обругал педагога матом, учитель попытался вывести его к директору. Сначала он бросился вдогонку за убегающим по классу школьником, а затем, уже после урока, «схватил юнца за ворот», чтобы довести до кабинета директора. Ученик вырвался.

Приговор и реакция Михалкова

Родительница школьника, не дождавшись извинений, подала в суд, обвинив учителя в насилии. Суд вынес решение в пользу матери: учитель должен выплатить семейству 100 тысяч рублей за моральный ущерб.

Педагог приговорен к исправительным работам, что несовместимо с работой в школе.

За учителя вступилось множество известных людей и пользователей Рунета. Никита Михалков в своей авторской программе громко возмутился приговором:

«Скажите мне, что это, если не диверсия или какой-то сумасшедший эксперимент на выживание учителя из школы?» — заявил режиссер.

Он также поднял вопрос о проблемах в учительской профессии: низкие зарплаты, чрезмерная бумажная волокита и презрительное отношение со стороны родителей и учеников.

«В какой момент «маленький человек»: учитель, врач и так далее — потерял всякую ценность?» — задался вопросом Михалков в своем телеграм-канале «Бесогон».