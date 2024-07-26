Никита Кологривый расскажет про пацанские разборки из своего детства

Сегодня в 22:00 на ТНТ стартует новое шоу Гарика Мартиросяна «История на миллион» (18+). Это шоу, в котором обычные люди соревнуются за приз в размере одного миллиона рублей. Их задача – рассказать смешную историю из жизни Гарику и его звёздному гостю, а главное – рассмешить зрительный зал, успев уместить свой рассказ в две минуты. Победителем станет тот, чья история окажется смешнее историй не только других участников, но и звездного гостя.

В первом выпуске шоу приглашенным гостем станет актер Никита Кологривый. Он не только послушает истории участников, но и поделится своей «историей на миллион». По правилам шоу звёздный гость должен рассказать реальную историю, объединяющую в себе три случайных слова, которые определит рандомайзер. Никите достанутся: «друзья», «спорт» и «зима».

Никита Кологривый, актёр: «История философская и немного хулиганская. Многим мальчишкам, парням и мужчинам она знакома. Это было в 13 лет, я тогда занимался карате в Новосибирске и получил оранжевый пояс. Для меня это была очень большая регалия. Мы сидели у моих друзей во дворе, прибежал наш товарищ Стёпа и сказал, что ребята из общаги оскорбили сестру нашего друга. Нужно идти драться».

Помимо истории Никиты, зрители также услышат рассказы других участников, готовых побороться за денежный приз. Один из них расскажет про взяточников из Колумбии, другой – про свадьбу в футбольном стиле, а кто-то и вовсе раскроет интимные подробности своей первой брачной ночи.

Кому достанется один миллион рублей – смотрите сегодня в 22:00 в премьерном выпуске шоу «История на миллион» на ТНТ!