Никита и Дарья Нагорные примут участие в третьем сезоне шоу «Титаны» на ТНТ 

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

В третьем сезоне шоу «Титаны» (16+) на ТНТ примут участие олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его жена — чемпионка мира Дарья Нагорная.

Никита уже участвовал в первом сезоне, но не стал победителем. В этот раз он выступает вместе с женой. Дарья не знала о его участии — узнала, только оказавшись на арене.

Оба заявили: соперничества между ними не было. Наоборот — каждый поддерживал другого. Эмоции — как на Олимпиаде или чемпионатах мира.

Никита сказал: «Даша доказала себе, миру и мне, что у неё сильный характер лидера и победителя. Она будет бороться до последнего. Но когда я видел, как она проходит испытания, мне хотелось, чтобы таких физических нагрузок в её жизни никогда не было. Она хрупкая, нежная. Кажется, это не для неё. Но с каждым разом она удивляла меня. Удивляет всё больше и больше».

Дарья добавила: «На проекте вспомнили, что такое соревновательный дух, борьба, соперничество. И что такое поддержка близких. Этот проект крутой — особенно для тех, кто любит спорт, посвятил ему много времени и хочет снова прочувствовать адреналин и эмоции. Уверена, каждый участник уезжает домой с приятными воспоминаниями».

Премьера третьего сезона — 21 сентября в 21:00. В шоу — 111 атлетов. Среди них — звёзды спорта и шоу-бизнеса: Леван Горозия (L’One), Женя Ершов, Гарик Харламов, Алексей Немов, Илья Ковальчук, Руслан Нигматуллин и другие.

