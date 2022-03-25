Никифоров день 26 марта: что нельзя ни в коем случае делать

26 марта православная церковь вспоминает святого Никифора. В народном календаре этот день записан как Никифоров. Считалось, что в этот праздник ни в коем случае нельзя ругаться с близкими. В противном случае в жизнь придёт много бед и несчастий.

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Что ещё нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться, чтобы определить свою дальнейшую судьбу?

Традиции и запреты 26 марта

Если в Никифоров день поссорились супруги, есть риск, что брак в ближайшее время распадётся.

Сегодня стоит сходить на рыбалку. Считается, что улов будет богатым.

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Есть ещё одна традиция – ходить на Никифоров день в баню. Сегодня пар и вода приобретают целебные свойства, поэтому можно смыть с себя все болезни и порчи.

А вот рубить дрова не рекомендуется. Есть риск навлечь на себя беду. По этой же причине наши предки не ходили сегодня в лес.

Народные приметы 26 марта

На Никифоров день ждут возвращения гусей. Гуси вместе с собой тепло приносят;

Если с утра заморозки – год будет урожайным;

Если стелется по полю туман, жди плохих новостей.

Именины 26 марта отмечают Николай, Василий, Сергей, Арсений, Марина.

Рождённые 26 марта – люди с сильным характером и большой, открытой душой. Их внутренняя сила заметна невооруженным глазом, ведь их характер закаляется в многочисленных испытаниях, посылаемых судьбой им в юности.

Сны в ночь на 26 марта могут быть обманчивыми, могут искажать то, что происходит в вашей жизни. Если захотите разгадать сновидение, думайте ровным счётом наоборот.