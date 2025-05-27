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Кино и ТВ

Никакого Чебубу — ТНТ переписывает новогодний фильм «Другие приключения Шурика»

Валерия Мединская

Телеканал ТНТ принял решение скорректировать концепцию новогоднего телефильма «Другие приключения Шурика». Персонаж Чебубу будет полностью исключён из сценария. Об этом заявила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки:

“Дорогие коллеги из Союзмультфильма, у нас с вами важная совместная работа, “Простоквашино” И еще много других классных идей, которые мы, безусловно, реализуем вместе. Вы наши партнеры, вы наши друзья, ваше мнение для нас очень важно. Поэтому, конечно же, никакого Чебубу, только Чебурашка, которого мы все вместе ждем. Мы приняли тут же решение убрать Чебубу из нашего новогоднего фильма. И я уверена, что у нашей творческой команды еще достаточно времени, ресурсов, сил и потенциала, чтобы полностью переделать этого персонажа. А еще лучше просто вырезать из фильма. Поэтому мы вырезаем из новогоднего фильма Чебубу. Не волнуйтесь, пожалуйста. Любим вас. Работаем вместе. И да здравствует Чебурашка, которого все вместе дружно ждем!”

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