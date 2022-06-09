Незаконно продававшая спиртное рязанка ответит по закону

Преступление пресекли полицейские в Советском районе Рязани, – сообщает областное управление МВД. Ранее женщину уже судили за такие действия. Отмечается, что попалась рецидивистка в четвёртый раз. Жительница города продавала спиртосодержащую продукцию из квартиры на улице Либкнехта. Сбыт алкогольных напитков из жилища запрещён законом, – напоминают в МВД.

В ходе проверок полицейские выяснили, что рязанка продолжает незаконно сбывать спиртное. Женщине снова грозит уголовное наказание. Дело возбуждено по статье о неоднократной продаже алкоголя из жилища. Санкция предусматривает штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы сроком до года.