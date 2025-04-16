Незаконная торговля в необорудованных местах пресечена приставами в Рязани

Сотрудники отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов в ходе рейдовых мероприятий, проводимых совместно с администрацией г. Рязани, арестовали и изъяли имущество граждан, систематически нарушающих действующее в регионе законодательство и осуществляющих незаконную торговлю в необорудованных для этого местах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, сотрудниками отделения в отношении должника-продавца чулочно-носочной продукции вблизи бизнес-центра «Первомайский», было возбуждено 505 исполнительных производств на общую сумму более 544 тысяч рублей за незаконную торговлю. В ходе рейдовых мероприятий продукция, подготовленная должником к реализации, была арестована, изъята и оставлена на ответственное хранение представителю администрации г. Рязани. Предварительная оценка арестованного имущества составила 15,4 тысячи рублей.

В отношении должницы-продавца искусственных цветов было возбуждено 52 исполнительных производства на общую сумму порядка 61,8 тысяч рублей за незаконную торговлю вблизи больницы № 11 на улице Новоселов. В ходе рейда реализуемый товар был арестован, изъят и передан на ответственное хранение представителю городских властей. По предварительной оценке, сумма арестованного имущества составила 10 тысяч рублей.

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У двух должников-торговцев за незаконную реализацию скоропортящихся продуктами питания в областном центре были арестованы, изъяты и оставлены на ответственное хранение представителю администрации г. Рязани весы предварительной стоимостью 1 тысячу рублей. В отношении первого из них было возбуждено 43 исполнительных производства на сумму 141,5 тысяч рублей, в отношении второго — 61 исполнительное производство на сумму 170 тысяч рублей.

Активная работа сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области по профилактике и пресечению нарушений действующего законодательства будет продолжена в тесном взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления Рязанской области.