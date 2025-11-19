Среда, 19 ноября, 2025
-0.8 C
Рязань
Новости

В Рязани начали белить деревья, чтобы спасти их от зимних ожогов и вредителей 

Алексей Самохин

В Рязани к осенним работам по уходу за зелёными насаждениями подключились коммунальные службы МБУ «УДТ». 19 ноября специалисты учреждения провели побелку деревьев сразу на нескольких центральных улицах и площадях города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Работы уже выполнены на улицах Праволыбедская, Николодворянская, Маяковского, а также на площади Свободы и площади Мичурина. Это участки с интенсивным движением и высокой пешеходной нагрузкой, поэтому изменения в городском ландшафте заметят многие горожане.

Осенняя побелка — это не декоративный ритуал, а профилактическая защита стволов от зимних повреждений. Зимой деревья страдают не только от мороза, но и от яркого солнца, которое днём нагревает тёмную кору, а ночью она резко остывает.

Из‑за таких перепадов температуры влага в тканях замерзает, расширяется и буквально разрывает их изнутри. Это приводит к появлению трещин, повреждений и так называемых солнечных ожогов на коре.

Белый слой отражает солнечные лучи и не даёт стволу перегреваться в дневные часы.

За счёт этого снижается контраст между дневным нагревом и ночным охлаждением, а значит, и риск повреждений коры.

Читайте также  Два человека пострадали в ДТП в Рыбном 

Побелка полезна не только в борьбе с перепадами температур. Состав, которым обрабатывают деревья, помогает уничтожать личинки вредителей, спрятавшиеся на зимовку в трещинах коры. Одновременно с этим снижается и количество спор грибков, которые могут перезимовать на стволе и активизироваться весной.

Так коммунальные службы работают на опережение, защищая деревья от будущих болезней и насекомых.

В МБУ «УДТ» сообщили, что останавливаться не намерены. Если погода позволит, побелку деревьев продолжат и в других районах Рязани.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Главные новости

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.
Новости России

Пьяный офицер украинской разведки помог уничтожить 5 танков Abrams

Ранее Лебедев рассказывал о результатах ночного удара в харьковском городе Берестин. Там было уничтожено до пяти танков Abrams и 20 военнослужащих ВСУ. Теперь стали известны детали
Читайте также

В 2026 году на финансирование социальной сферы Рязани выделят 14,3 миллиарда рублей

Гордума

«Гонка Чемпионов» в Рязани пройдет в рамках проекта «Новогодняя столица России»

Новости

Сражающаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о «бонусе химиотерапии»

Новости

Два человека пострадали в ДТП в Рыбном 

Новости

Завершена реконструкция многофункционального комплекса «Термы» под Рязанью

Новости

Бывший губернатор Любимов обвиняется в получении взяток на сумму более чем 250 миллионов

Новости