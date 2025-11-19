В Рязани к осенним работам по уходу за зелёными насаждениями подключились коммунальные службы МБУ «УДТ». 19 ноября специалисты учреждения провели побелку деревьев сразу на нескольких центральных улицах и площадях города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Работы уже выполнены на улицах Праволыбедская, Николодворянская, Маяковского, а также на площади Свободы и площади Мичурина. Это участки с интенсивным движением и высокой пешеходной нагрузкой, поэтому изменения в городском ландшафте заметят многие горожане.

Осенняя побелка — это не декоративный ритуал, а профилактическая защита стволов от зимних повреждений. Зимой деревья страдают не только от мороза, но и от яркого солнца, которое днём нагревает тёмную кору, а ночью она резко остывает.

Из‑за таких перепадов температуры влага в тканях замерзает, расширяется и буквально разрывает их изнутри. Это приводит к появлению трещин, повреждений и так называемых солнечных ожогов на коре.

Белый слой отражает солнечные лучи и не даёт стволу перегреваться в дневные часы.

За счёт этого снижается контраст между дневным нагревом и ночным охлаждением, а значит, и риск повреждений коры.

Побелка полезна не только в борьбе с перепадами температур. Состав, которым обрабатывают деревья, помогает уничтожать личинки вредителей, спрятавшиеся на зимовку в трещинах коры. Одновременно с этим снижается и количество спор грибков, которые могут перезимовать на стволе и активизироваться весной.

Так коммунальные службы работают на опережение, защищая деревья от будущих болезней и насекомых.

В МБУ «УДТ» сообщили, что останавливаться не намерены. Если погода позволит, побелку деревьев продолжат и в других районах Рязани.