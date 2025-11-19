Среда, 19 ноября, 2025
Сражающаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о «бонусе химиотерапии»

Валерия Мединская
Маргарита Симоньян, скриншот видео

Телеведущая Маргарита Симоньян, которая сейчас борется с раком молочной железы, не ушла из-за болезни в тень. Несмотря на проблемы со здоровьем, она периодически общается с подписчиками, выкладывает посты на своих страничках в соцсетях. Например, недавно она обсудила с поклонниками новую книгу, вспоминала работы покойного мужа Тиграна Кеосаяна, дала несколько советов.

Речь, например, зашла о новом сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Одну из главных ролей в ленте сыграла Юлия Высоцкая. Маргарита Симоньян восхитилась ролью артистки:

«Давно ничего не смотрю добровольно. Но у меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени — правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии. Так вот, Высоцкая хороша, стройна, бела, естественна и оригинальна (что вообще редко встречается в одном флаконе), обаятельна и сексуальна. А, впрочем, и «хороша, стройна, бела» тоже. Будь я Кончаловским, влюблялась бы только в таких», — цитирует телеведущую издание StarHit.

Маргарита Симоньян продолжает работать, несмотря на тяжёлую болезнь. Она возобновила выпуски своей программы на телеканале НТВ. Симоньян сообщила, что некоторые эпизоды были сняты заранее. Новые выпуски зрители увидят, когда ведущая уже будет носить парик.

В начале программы, вышедшей 8 ноября, журналистка объяснила своё решение. Она отметила, что прошло 40 дней со дня смерти её супруга Тиграна Кеосаяна. Теперь она продолжает выпуски «Ч.Т.Д.», которые заменили его программу «Международная пилорама». Симоньян добавила, что должна довести дело до конца, иначе покойный муж её бы не понял. Сейчас она проходит химиотерапию. Этот съёмочный день стал для неё последней возможностью работать без парика. Она планирует записать сразу несколько выпусков. Также в запасе остались материалы, отснятые ещё летом.

В сентябре Маргарита Симоньян похоронила своего мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна. В конце 2024 года он впал в кому после резкого ухудшения самочувствия дома. Информация об этом стала известна публике только в середине января. Тогда же журналистка подтвердила случившееся и попросила всех молиться за её любимого.

По словам главы телеканала RT, Кеосаяна лечили лучшие врачи. И сделали они всё возможное для его восстановления. Первые месяцы Маргарита практически жила в больничной палате, чтобы не оставлять супруга одного. Однако позже ей пришлось переключиться на семью. Дети уже несколько недель не видели родителей, и их успеваемость в школе ухудшилась. Симоньян нашла в себе силы двигаться дальше. На её попечении остались пожилые родственники — её мать и мать Тиграна.

Всё это время Маргарита совмещала работу с уходом за мужем. В палату к режиссёру пускали нескольких близких людей. Так, его навестил давний друг семьи Николай Цискаридзе. Балетный артист позже поделился впечатлениями от встречи. Он рассказал, что очень долго разговаривал с Кеосаяном. Тот моргал и немного приподнимался. Цискаридзе отметил, что впервые в жизни общался с близким человеком, находящимся в подобном состоянии.

К сожалению, 26 сентября Тигран Кеосаян скончался, так и не приходя в сознание. Его супруга тогда опубликовала прощальное сообщение в соцсетях. В нём она написала, что её муж ушёл к Создателю.

На похоронах присутствовали все, кто знал и любил режиссёра. Однако место его захоронения до сих пор остаётся в секрете. Даже на 40-й день Маргарита не стала раскрывать, где находится могила её мужа.

