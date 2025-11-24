Водители массово пробивают колеса на дороге в Рязани

В Рязани водителей предупредили о появлении опасных ям на дороге. Соответствующие фотографии опубликованы в группе ПУВР ВКонтакте.

На улице 9-й Линии появились ямы, представляющие опасность для водителей. В этом месте автомобилисты массово пробивают колеса. Проблема усугубляется отсутствием ливневых канализаций, что приводит к размытию асфальта и заполнению ям водой.

Для предупреждения других участников дорожного движения автомобилисты обозначили опасное место с помощью подручных материалов, таких как шины и ветки.

В сообщении сказано: «Будьте внимательнее, ямы по правой стороне при движении на круг, на ул. Строителей».