В Рязанской области ГИБДД ищет автомобили с поддельными номерами

В среду, 26 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области масштабные мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками, а также машин, не зарегистрированных в установленном порядке.

Инспекторы уделяют особое внимание автомобилям, вызывающим подозрения в подлинности номеров или регистрации. Проверки проводятся на дорогах региона в течение дня.

В случае выявления нарушений водителей ожидает строгая административная ответственность в соответствии с действующим законодательством, сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.