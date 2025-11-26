Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.7 C
Рязань
Транспорт и дороги

В Рязанской области ГИБДД ищет автомобили с поддельными номерами

Алексей Самохин
Фото: t.me/gibdd062

В среду, 26 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области масштабные мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками, а также машин, не зарегистрированных в установленном порядке.

Инспекторы уделяют особое внимание автомобилям, вызывающим подозрения в подлинности номеров или регистрации. Проверки проводятся на дорогах региона в течение дня.

В случае выявления нарушений водителей ожидает строгая административная ответственность в соответствии с действующим законодательством, сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области. 

