Троллейбусную сеть в Рязани повредил водитель-иностранец 

Алексей Самохин

Раннее утро 23 ноября 2025 года выдалось для дорожных служб Рязани напряженным. В промежутке между 6:20 и 7:00 по центральным улицам города проехал тяжелый грузовик «Howo», перевозивший негабаритный груз. Поездка оказалась разрушительной, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. 

Мощная машина, не вписавшись в габариты городской среды, нанесла серьезный урон инфраструктуре сразу на двух ключевых развязках. Сначала на пересечении Первомайского проспекта с улицей Дзержинского, а затем и на перекрестке с Вокзальной под удар попала контактная сеть — провода троллейбусной линии оказались оборваны. Досталось и светофору, который также был поврежден проезжавшим большегрузом.

Водитель даже не подумал затормозить. Оставив за собой шлейф разрушений, он направил автомобиль в сторону выезда из города, пытаясь скрыться в направлении Тульской области. Бегство оказалось недолгим. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно вычислили маршрут нарушителя и задержали его.

За рулем находился гражданин иностранного государства 1979 года рождения. Теперь ему предстоит отвечать перед законом по всей строгости. В отношении мужчины уже возбуждено административное производство. Ему вменяют сразу две статьи КоАП РФ: оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27) и повреждение технических средств организации движения (ст. 12.33).

Перспективы у задержанного незавидные. За утренний вояж ему грозит реальный административный арест сроком до 15 суток либо лишение водительских прав на полтора года. Сейчас инспекторы проводят проверку, выясняя все детали случившегося.

