Пешеходам в Рязани напомнили правила безопасности на железной дороге

Железнодорожники напомнили пешеходам Рязани правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Мероприятия проводились на двух переходах, расположенных рядом с остановочными пунктами 203 км и Лагерный. Вблизи располагаются несколько учебных заведений, поэтому особое внимание уделили детям и подросткам, им рассказали о необходимости снять капюшон, наушники и отвлечься от смартфона при подходе к железнодорожным путям.

В ходе мероприятий работники магистрали раздавали пешеходам памятки и тематические сувениры.

Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение гражданами правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.