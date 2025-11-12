Вторник, 18 ноября, 2025
7.9 C
Рязань
Транспорт и дороги

Пешеходам в Рязани напомнили правила безопасности на железной дороге

Алексей Самохин

Железнодорожники напомнили пешеходам Рязани правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Мероприятия проводились на двух переходах, расположенных рядом с остановочными пунктами 203 км и Лагерный. Вблизи располагаются несколько учебных заведений, поэтому особое внимание уделили детям и подросткам, им рассказали о необходимости снять капюшон, наушники и отвлечься от смартфона при подходе к железнодорожным путям. 

В ходе мероприятий работники магистрали раздавали пешеходам памятки и тематические сувениры.

Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение гражданами правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах. 

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

Транспорт и дороги