На улицах Соборная и Есенина открыли проезд для автомобилей

На Соборной улице Рязани завершен капитальный ремонт теплотрассы. Трубы, лотки, тепловые камеры и плиты перекрытий были заменены, как сообщает городская администрация.

Подрядчик завершает благоустройство участка от улицы Ленина до Соборной площади. Ведется замена верхнего слоя асфальтобетона. Завершение работ запланировано на 21 ноября, движение по улице уже открыто.

На улице Урицкого работы близятся к завершению. Все трубопроводы установлены, осталось выполнить переврезку и подключить систему к основной магистрали. Эти мероприятия запланированы на 18 ноября, после чего система теплоснабжения будет запущена.

Сейчас ведутся работы в тепловой камере на улице Садовой, которая остается закрытой. Завершение работ на этом участке ожидается до 23 ноября.

Движение транспорта по улице Есенина полностью восстановлено.