Понедельник, 17 ноября, 2025
3.5 C
Рязань
Органы властиАдминистрация

На улицах Соборная и Есенина открыли проезд для автомобилей

Анастасия Мериакри

На Соборной улице Рязани завершен капитальный ремонт теплотрассы. Трубы, лотки, тепловые камеры и плиты перекрытий были заменены, как сообщает городская администрация.

Подрядчик завершает благоустройство участка от улицы Ленина до Соборной площади. Ведется замена верхнего слоя асфальтобетона. Завершение работ запланировано на 21 ноября, движение по улице уже открыто.

На улице Урицкого работы близятся к завершению. Все трубопроводы установлены, осталось выполнить переврезку и подключить систему к основной магистрали. Эти мероприятия запланированы на 18 ноября, после чего система теплоснабжения будет запущена.

Сейчас ведутся работы в тепловой камере на улице Садовой, которая остается закрытой. Завершение работ на этом участке ожидается до 23 ноября.

Движение транспорта по улице Есенина полностью восстановлено.

На улицах Соборная и Есенина открыли проезд для автомобилей
На улицах Соборная и Есенина открыли проезд для автомобилей
На улицах Соборная и Есенина открыли проезд для автомобилей
На улицах Соборная и Есенина открыли проезд для автомобилей
На улицах Соборная и Есенина открыли проезд для автомобилей
На улицах Соборная и Есенина открыли проезд для автомобилей
Читайте также  Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Читайте также

Трёхлетнего ребёнка, проглотившего магнитный браслет, спасли рязанские хирурги

Главные новости

Рязанские школы получили знак качества Рособрнадзора за высокие результаты и оценивание

Главные новости

В Рязани экс-главврач Центра гигиены получила 14 лет колонии и штраф 20 млн за взятки

Главные новости

Павел Малков: в Рязани запущен проект «Ателье адаптивной одежды»

Армия и СВО

В Рязани поймали мигранта, разбившего остановку общественного транспорта 

Главные новости

Синоптики предупредили рязанцев о мокром снеге с дождем

Главные новости