Мэрия объяснила, почему в Рязани троллейбусы иногда ездят без пассажиров 

Едущий по городу без пассажиров троллейбус — это штатная ситуация, если общественный транспорт движется в депо или на другой маршрут. Об этом в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова сообщили представители городской администрации.

Рязанка поинтересовалась, «почему троллейбусы с конечной остановки Комбайновый завод идут в парк 2 и по пути никого не сажают».

«Это штатная ситуация, когда троллейбусы следуют в депо или на другой маршрут без пассажиров, — ответили представители мэрии Рязани. — Водитель в таком случае выполняет внутреннее рабочее задание и едет на техническое обслуживание, на стоянку или чтобы начать движение с другой конечной остановки. По правилам, он не имеет права брать пассажиров, так как это не рейсовый рейс, а служебный перегон».