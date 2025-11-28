Новогодняя столица-2026
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев

Алексей Самохин

Флагманский кроссовер JAECOO J8 оснащен надежными системами защиты водителя и пассажиров, чтобы обеспечить уверенность в любых дорожных условиях и при любых обстоятельствах. Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала решающим фактором при выборе автомобиля, признались 57% владельцев J8 во время исследования в июне 2025 года.

Кроссовер оснащен комплексной системой пассивной защиты с десятью подушками безопасности для всех находящихся в салоне. Центральная подушка защищает головы водителя и переднего пассажира от травмы в случае столкновения, а две задние боковые подушки обеспечивают безопасность всех пассажиров в салоне.

Комплекс интеллектуальных помощников ADAS не только значительно упрощает вождение за счет автоматизации части задач водителя, но и позволяет избежать ДТП. Адаптивный круиз-контроль поддерживает безопасную дистанцию на скорости от 30 км/ч. Система предупреждения о столкновении заблаговременно информирует о потенциальной опасности через звуковые и визуальные сигналы. Контроль слепых зон предупреждает о появлении объектов в слепой зоне световыми индикаторами на зеркалах: он работает как при движении, так и во время парковки и открывания дверей. В темное время суток автоматическое управление освещением реагирует на приближение встречных автомобилей и самостоятельно переключает свет фар с дальнего на ближний и обратно, чтобы обеспечить лучшую видимость для водителя и безопасность для других участников движения.

Помимо комплекта умных ассистентов, дополнительное спокойствие обеспечиваются инновационной системой полного привода Torque Vectoring и адаптивной подвеской CDC, которые гарантируют стабильность управления в любых дорожных условиях. Две независимые муфты распределяют тягу между задними колесами с учетом дорожной ситуации, предотвращая занос даже на сложных поворотах. Например, при потере сцепления на бездорожье или в снегу система автоматически подает больше тяги на колесо с лучшим сцеплением. Адаптивная подвеска реагирует на изменения покрытия менее чем за 0,002 секунды и предлагает семь режимов вождения: снег, грязь, песок, бездорожье, спорт, эко, комфорт.

Комплексный подход к безопасности делает JAECOO J8 надежным выбором для водителей, которые ценят современные технологии защиты и комфортное управление в любых дорожных условиях.

Познакомиться с модельным рядом JAECOO: www.jaecoo-autoimport.ru

Telegram-канал JAECOO: https://t.me/jaecooryazan

VK: www.vk.com/jaecooryazan 

