Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою коллекцию наград

Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номинации «Автомобильный дизайн года» в рамках ежегодной премии «Золотой Клаксон – 2025». Победители были определены по итогам голосования читателей автомобильной газеты «Клаксон» на сайте издания.

Премия «Золотой Клаксон» — один из старейших читательских конкурсов в России. Газета «Клаксон» издаётся с 1990 года, а её награда ежегодно вручается на основе мнений тысяч автолюбителей со всей страны. В этом сезоне за звание лучших боролись более 150 моделей, представленных на российском рынке.

Победа в премии «Золотой Клаксон» пополнила копилку наград, отметивших впечатляющий стиль OMODA C7. Ранее в этом году футуристичный облик модели уже получил премию VOICE «Главные лица» в номинации «Дизайн года», а также одержал победу на престижном международном конкурсе French Design Award.

«OMODA C7 — это заявление, это дерзость в металле. Этот кроссовер буквально кричит: „Хватит сидеть на месте, поехали за эмоциями!“. Статуэтка „Золотого клаксона“ оформила хет-трик престижных дизайнерских наград C7, но главная наша победа — это видеть кроссовер на дорогах России и знать, что мы нашли свою аудиторию современных людей, которые не боятся выделяться», — поделилась директор по маркетингу OMODA и JAECOO Светлана Гречишкина.

OMODA C7 — флагманский кроссовер, дебютировавший на российском рынке в мае 2025 года. Его дизайн представляет развитие философии бренда «Искусство в движении». Рельефные линии кузова создают впечатляющую игру света и тени, формируя эффект непрерывного движения. Узнаваемая X-образная решетка радиатора и интеллектуальная система динамического освещения подчеркивают элегантный и обтекаемый силуэт кроссовера.

