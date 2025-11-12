Пятница, 14 ноября, 2025
Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepic.diller на Freepik

В октябре в МФЦ Рязанского Перинатального центра было зарегистрировано 96 малышей: 51 мальчик и 45 девочек. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

Лидерство среди женских имен в прошедшем осеннем месяце у Софии. Второе место в октябре заняла Анна.

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил, и с ним первое место в октябре разделил Артем. Вторыми по встречаемости в прошедшем месяце стали: Александр, Матвей, Максим.

Среди редких имён для девочек родители выбрали несколько вариантов: Ариана, Анфиса, Парвина, Майя, Мирослава, Ярослава. Двух новорожденных назвали Злата и Агата.

Редкие мужские имена октября: Демьян, Платон, Елизар, Мирон, Ренат. Также среди новорожденных второго осеннего месяца теперь есть Петр, Сергей и Виктор.

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Общество

Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости России

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

Последние новости

Где провести ближайшие выходные в Рязани? Афиша мероприятий на 15-16 ноября

Рязанцев ждут несколько интересных спектаклей, концерты и мастер-классы.

В Рязани объявили о повышенных выплатах контрактникам

В Рязанской области существенно повышена единовременная выплата для военнослужащих по контракту.

В Рязани завершили ремонт улицы Тепличной

Работы охватили участок протяжённостью 660 метров — от Восточной окружной дороги до улицы Ушинского.

У школы №22 в Рязани завершается благоустройство спортплощадки

Площадка оборудована травмобезопасным резиновым покрытием, что позволяет безопасно проводить занятия физкультурой и игры на свежем воздухе.

Новая «Иллюзия обмана» и «Горыныч»: что посмотреть в кинотеатрах Рязани на выходных

Когда вы в последний раз были в кино? Самое время устроить себе приятный вечер! Ловите свежую подборку фильмов, которые уже вышли в прокат. Их уже можно посмотреть в кинотеатрах Рязани. 

Рязанским школьникам рассказали о безопасности на железной дороге

В мероприятии приняли участие 120 учащихся школы №76.

Чиновники высказались об отключении мобильного интернета в Рязани

В последнее время в России действует новый механизм безопасности, который временно блокирует мобильный интернет при возникновении угрозы атаки беспилотников.

Госавтоинспекция проведёт масштабные рейды в Рязанской области

Полицейские будут выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД.

МТС расширила гигабитную сеть в Рязани и Дядьково

Возможность подключения к высокоскоростному интернету получили жители целого ряда адресов.

«Зелёный сад — наш дом» помог больнице №11 в Рязани получить уникальный аппарат 

«Зелёный сад — наш дом» оказал помощь больнице №...

Погода в Рязанской области резко ухудшится на выходных 

Синоптики предупредили рязанцев о мокром снеге и штормовом ветре

Завод «Закорд» стал 20-м участником проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития

Компания строит новый производственный комплекс на территории индустриально-производственного парка «Рязанский».

Рязанцам рассказали, как избежать переплат за ЖКУ 

Если платить вовремя, пени начисляться не будут. Платёж необходимо сделать до 10-го числа месяца, идущего за расчётным периодом.