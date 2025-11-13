Пятница, 14 ноября, 2025
Погода в Рязанской области резко ухудшится на выходных 

Алексей Самохин

По данным регионального филиала Гидрометцентра, в ближайшие дни Рязанскую область ждёт серьёзное ухудшение погодных условий. Об этом говорится в метеопредупреждении от регионального ГУ МЧС России. 

15 и 16 ноября ожидаются осадки в виде дождя, которые днём 15 числа перейдут в мокрый снег и снег. Температура воздуха в течение дня опустится ниже нуля — до минус 5 градусов. Местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололедица на дорогах. Ветер северо‑западного направления усилится до 15 метров в секунду.

Жителям региона рекомендуют избегать нахождения под рекламными щитами, крышами домов, линиями электропередачи и ветвистыми деревьями. По возможности стоит сократить пребывание на улице.

Чтобы быть готовыми к временным отключениям электричества, рязанцам советуют заранее подготовить фонари или запасные источники света. Использовать свечи и другие открытые источники огня для освещения опасно — это может привести к пожару.

Если вы стали свидетелем происшествия, напоминают в экстренных службах, необходимо звонить по номеру 01 (c мобильного — 101) или вызвать помощь по единому номеру 112.

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

Где провести ближайшие выходные в Рязани? Афиша мероприятий на 15-16 ноября

Рязанцев ждут несколько интересных спектаклей, концерты и мастер-классы.

Рязанская область готовится к снегу и штормовому ветру

По данным Гидрометцентра и спутниковых систем наблюдения, 15 и 16 ноября в регионе прогнозируется сложная метеообстановка — дожди сменятся мокрым снегом, а температура резко опустится ниже нуля.

Новая «Иллюзия обмана» и «Горыныч»: что посмотреть в кинотеатрах Рязани на выходных

Когда вы в последний раз были в кино? Самое время устроить себе приятный вечер! Ловите свежую подборку фильмов, которые уже вышли в прокат. Их уже можно посмотреть в кинотеатрах Рязани. 

«Зелёный сад — наш дом» помог больнице №11 в Рязани получить уникальный аппарат 

«Зелёный сад — наш дом» оказал помощь больнице №...

Завод «Закорд» стал 20-м участником проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития

Компания строит новый производственный комплекс на территории индустриально-производственного парка «Рязанский».

Рязанцам рассказали, кто будет учиться в новой школе для одарённых детей 

В новой школе для одарённых детей, которая строится в...

Мероприятия Новогодней столицы пройдут в Рязани с 13 декабря по 7 января 

Самые массовые намечены на 13 декабря, в ночь на 1 января и на 7 января 2026 года на Лыбедском бульваре.

Центробанк включит в список мошеннических схем переводы самому себе через СБП

Регулятор планирует отслеживать ситуации, когда человек переводит значительную сумму со счета в одном банке на свой же счет в другом — именно через СБП.

Плазма от мощнейшей вспышки на Солнце ударила по Земле и вызвала сильную магнитную бурю

При ней возможны ложные срабатывания систем защиты, перебои в работе спутниковой навигации и радиосвязи.

Пьяная драка у кафе в центре Рязани закончилась поножовщиной

В ночь с 10 на 11 ноября жители Рязани сообщили в полицию о серьезном инциденте — у кафе на центральной улице города мужчина получил несколько ножевых ранений

Дождь сменится снегом в выходные в Рязанской области

Холодная погода не задержится надолго. Уже в понедельник, 17 ноября, потеплеет, и выпавший снег растает.

Рязанцев предупредили о сильном дожде в ближайшие часы

Ночью и утром местами будет туман с видимостью до 500–800 метров.

Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил.

Екатерину Зимину назначили заместителем главы администрации Рязани

Екатерина Зимина приступила к работе в должности заместителя главы администрации города Рязани, курирующего социальную сферу.