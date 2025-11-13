Пьяная драка у кафе в центре Рязани закончилась поножовщиной

В ночь с 10 на 11 ноября жители Рязани сообщили в полицию о серьезном инциденте — у кафе на центральной улице города мужчина получил несколько ножевых ранений. Правоохранители оперативно отреагировали и задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

На место происшествия выехали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области вместе с коллегами из отдела МВД России по Советскому району Рязани. Параллельно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшего — 38-летнего местного жителя — экстренно доставили в больницу.

Полицейские разыскали и допросили свидетелей происшествия. Те рассказали, что после полуночи у входа в кафе произошла драка между двумя мужчинами. Один из участников стычки выхватил нож и нанес противнику несколько ударов, после чего исчез с места преступления.

Оперативники уголовного розыска быстро установили личность нападавшего, отследили его местонахождение и задержали 18-летнего рязанца в его жилище. Орудие преступления — нож — изъяли для дальнейшего исследования.

По предварительным данным, ночью на центральной улице Рязани у входа в кафе столкнулись две компании. Одна группа мужчин покидала заведение, другая направлялась внутрь. Все участники находились в состоянии алкогольного опьянения. Между двумя мужчинами неожиданно вспыхнул конфликт.

Словесная перепалка моментально переросла в рукоприкладство. Один из участников извлек нож. Второй пытался обороняться, но получил множественные резаные раны предплечья и удар ножом в спину. После нападения злоумышленник попытался скрыться — его знакомые разбежались, а он уехал домой.

Дома рязанец спрятал нож и отправил одежду в стиральную машину, надеясь смыть следы крови. Однако эти маневры не помогли — полиция вычислила его быстро.

Следователь возбудил в отношении задержанного уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.