Пятница, 14 ноября, 2025
6 C
Рязань
Все события Рязани и областиВласть и политика

Екатерину Зимину назначили заместителем главы администрации Рязани

Анастасия Мериакри
Фото с сайта администрации Рязани

Екатерина Зимина назначена заместителем главы администрации города Рязани в сфере социальной политики. Об этом сообщили в мэрии.

Екатерина Зимина имеет профильное высшее образование и опыт работы в Министерстве образования Рязанской области, где занимала различные должности.

Много лет она работала в управлении образования и молодежной политики администрации Рязани на должностях начальника отдела общего образования, заместителя начальника управления и начальника управления.

Перед назначением на новую должность в администрации Рязани Екатерина Зимина была заместителем главы администрации Рязанского муниципального района по социальным вопросам.

Напомним, Борис Ясинский назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Рязани. Решение об этом 7 ноября приняла на внеочередном заседании Рязанская городская Дума. На 11 декабря назначен конкурс на замещение должности.

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Общество

Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости России

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

Последние новости

Где провести ближайшие выходные в Рязани? Афиша мероприятий на 15-16 ноября

Рязанцев ждут несколько интересных спектаклей, концерты и мастер-классы.

Павел Малков собрал подарки для юных пациентов в рамках акции «Коробка храбрости»

Главная цель акции — поддержать детей, находящихся на длительном лечении или реабилитации в больницах.

Новая «Иллюзия обмана» и «Горыныч»: что посмотреть в кинотеатрах Рязани на выходных

Когда вы в последний раз были в кино? Самое время устроить себе приятный вечер! Ловите свежую подборку фильмов, которые уже вышли в прокат. Их уже можно посмотреть в кинотеатрах Рязани. 

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.

«Зелёный сад — наш дом» помог больнице №11 в Рязани получить уникальный аппарат 

«Зелёный сад — наш дом» оказал помощь больнице №...

Погода в Рязанской области резко ухудшится на выходных 

Синоптики предупредили рязанцев о мокром снеге и штормовом ветре

Завод «Закорд» стал 20-м участником проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития

Компания строит новый производственный комплекс на территории индустриально-производственного парка «Рязанский».

Рязанцам рассказали, кто будет учиться в новой школе для одарённых детей 

В новой школе для одарённых детей, которая строится в...

Мероприятия Новогодней столицы пройдут в Рязани с 13 декабря по 7 января 

Самые массовые намечены на 13 декабря, в ночь на 1 января и на 7 января 2026 года на Лыбедском бульваре.

Центробанк включит в список мошеннических схем переводы самому себе через СБП

Регулятор планирует отслеживать ситуации, когда человек переводит значительную сумму со счета в одном банке на свой же счет в другом — именно через СБП.

Пьяная драка у кафе в центре Рязани закончилась поножовщиной

В ночь с 10 на 11 ноября жители Рязани сообщили в полицию о серьезном инциденте — у кафе на центральной улице города мужчина получил несколько ножевых ранений

На заседании правительства Рязанской области обсудили меры поддержки граждан

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области,...

Анжелику Евдокимову утвердили на должность Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области

Кандидатура Евдокимовой согласована с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил.

Павел Малков: Развитие конкурентной среды – одна из приоритетных задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Обсуждение вопросов развития конкурентной среды в экономике состоялось совместно с членами рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике»