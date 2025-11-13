Пятница, 14 ноября, 2025
Центробанк включит в список мошеннических схем переводы самому себе через СБП

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Центральный банк России намерен дополнить список подозрительных операций новым критерием: крупные суммы, которые граждане перебрасывают сами себе через Систему быстрых платежей. Об этом сообщила на радио Sputnik Алла Храпунова — она курирует платформу «Мошеловка» в Народном фронте и работает замдиректора фонда «За права заемщиков».

Регулятор планирует отслеживать ситуации, когда человек переводит значительную сумму со счета в одном банке на свой же счет в другом — именно через СБП. Особое внимание привлекут случаи, если после этого деньги почти сразу уходят третьему лицу, с которым у владельца счета не было финансовых контактов минимум полгода.

«Банк России обозначил, что в признаки операций с подозрением на действия под диктовку мошенников войдут крупные переводы и операции по СБП. Причем существует условие: перевод большой суммы сопровождается последующей отправкой средств третьему человеку, который ранее не фигурировал среди контрагентов физлица в течение шести месяцев», — пояснила Храпунова.

Схема обмана через два банка

Мошенники активно эксплуатируют этот механизм, убеждая жертв перебросить деньги между собственными счетами. Цель проста — обойти защитные системы финансовых организаций. Когда средства движутся через два банка и СБП, антифрод-контроль первого и второго учреждения физически не успевает сработать.

«Если под влиянием злоумышленников пострадавший переводит деньги в другой банк по СБП и затем осуществляет еще один перевод, то у первого и второго банков не успевает включиться антифрод-система. Когда пришла большая сумма, а дальше готовится отправка третьему лицу, банк расценивает это как подозрение на мошенничество. Финансовая организация свяжется с клиентом, будет выяснять, что случилось, почему крупная сумма пришла по СБП и зачем в столь короткий срок переводить другому человеку», — рассказала эксперт.

Порог в миллион рублей

Храпунова предположила, что банки станут считать крупными переводы от миллиона рублей. Эта цифра не случайна — именно она фигурирует в 115-ФЗ как порог для обязательного контроля со стороны Росфинмониторинга.

«Миллион рублей — это сумма по обязательному контролю в рамках 115-ФЗ, то есть денежная величина, при достижении которой операция автоматически попадает под обязательный контроль Росфинмониторинга», — заключила Храпунова.

Нововведение призвано усложнить работу мошенникам, которые используют СБП и многобанковские схемы для вывода денег с минимальными препятствиями. 

В последнее время россияне, в том числе и жители Рязани и Рязанской области, становятся жертвами мошенников. 

