В Рязанской области незаконно лишили пенсии мать погибшего бойца СВО

Алексей Самохин
Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Александро‑Невского района Рязанской области провела проверку по обращению матери военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Женщина пожаловалась на нарушение прав на пенсионное обеспечение как члена семьи погибшего кормильца. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного ведомства. 

В ходе проверки выяснилось, что региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ отказало ей в назначении пенсии по случаю потери кормильца. Причиной отказа назвали отсутствие документального подтверждения того, что её сын входил в добровольческое формирование и выполнял задачи СВО.

Прокуратура не согласилась с позицией фонда и обратилась в суд. В судебном порядке надзорное ведомство доказало факт прохождения погибшим военной службы в зоне специальной военной операции.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Тем самым было официально признано право заявительницы на пенсию по случаю потери кормильца, связанной с гибелью сына на СВО.

После вступления решения суда в силу уполномоченный орган исполнил его. Женщине назначили пенсию по потере кормильца. Выплату пересчитали с 1 июня 2024 года до дня вступления в силу решения суда. За этот период рязанке  перечислили 295 тысяч рублей.

