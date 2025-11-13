Пятница, 14 ноября, 2025
Участник археологической экспедиции на Старой Рязани Лебедев пропал без вести на СВО

Алексей Самохин
Вадим Лебедев, фото: vk.com/oldryazanexped

Во время проведения специальной военной операции пропал без вести участник Старорязанской археологической экспедиции Вадим Лебедев. Об этом сообщается на странице СТРАЭ РАН ВКонтакте. 

По информации археологов, Лебедев пропал без вести в августе 2025 года при штурме Степногорска на Запорожском направлении. Скорее всего, молодой мужчина погиб. 

Вадима запомнили весёлым, энергичным и жизнерадостным человеком. Археологи выразили соболезнования его родным и близким. 

Археологическая экспедиция на Старой Рязани — совместный проект Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ).

Датой основания экспедиции считается 1822 год. Именно тогда на территории бывшей столицы Рязанской земли были найдены знаменитые Рязанские бармы — ныне экспонат Оружейной палаты Московского Кремля. Сразу после этого на Старую Рязань была отправлена государственная комиссия для изучения места находки.

После этого памятник изучался практически постоянно, лишь с небольшими перерывами.

В современном виде экспедиция существует с 1994 года.

