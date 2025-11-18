Вторник, 18 ноября, 2025
Родственники бойцов СВО получают пугающие сообщения в мессенджерах

Валерия Мединская
Родные и близкие участников СВО, которые пропали без вести или погибли во время исполнения служебного долга, стали получать в мессенджерах пугающие сообщения. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщает: в диалог с родственниками вступают мошенники, и в последнее время количество сообщений увеличилось.

Мизулина рассказывает: неизвестные предлагают опознать россиянам якобы погибшего родственника, от которого долгое временя не было весточки. Родственникам погибших они заявляют, что похоронен был другой человек, а сам участник СВО сейчас в плену. За то, чтобы пленник остался жив, они предлагают заплатить деньги.

— Всю информацию мы направим в военную прокуратуру и СК, — пишет общественница. — Бог им судья, таким мерзавцам. Им ещё по жизни всё это вернется по полной

Приводится и пример такой переписки. Мошенник представляется следователем центра Ростова-на-Дону. Предлагает собеседнику перейти в MAX для звонка. Тему для разговора заявляет следующую — опознание родственника. В переписке мошенник предлагает провести собеседнику опознание родственника по зубам. Причём зубы готов «показать» прямо по видеозвонку.

Читайте также  В Рязанской области выплату контрактникам увеличили до 2 млн рублей

Одна из женщин, на которую вышли мошенники, практикующие эту схему, очень сильно разнервничалась. По заверению заявителя, который обратился к Мизулиной, мошенники чуть не довели её до инфаркта.

