Родственники бойцов СВО получают пугающие сообщения в мессенджерах

Родные и близкие участников СВО, которые пропали без вести или погибли во время исполнения служебного долга, стали получать в мессенджерах пугающие сообщения. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщает: в диалог с родственниками вступают мошенники, и в последнее время количество сообщений увеличилось.

Мизулина рассказывает: неизвестные предлагают опознать россиянам якобы погибшего родственника, от которого долгое временя не было весточки. Родственникам погибших они заявляют, что похоронен был другой человек, а сам участник СВО сейчас в плену. За то, чтобы пленник остался жив, они предлагают заплатить деньги.

— Всю информацию мы направим в военную прокуратуру и СК, — пишет общественница. — Бог им судья, таким мерзавцам. Им ещё по жизни всё это вернется по полной

Приводится и пример такой переписки. Мошенник представляется следователем центра Ростова-на-Дону. Предлагает собеседнику перейти в MAX для звонка. Тему для разговора заявляет следующую — опознание родственника. В переписке мошенник предлагает провести собеседнику опознание родственника по зубам. Причём зубы готов «показать» прямо по видеозвонку.

Одна из женщин, на которую вышли мошенники, практикующие эту схему, очень сильно разнервничалась. По заверению заявителя, который обратился к Мизулиной, мошенники чуть не довели её до инфаркта.