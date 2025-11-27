Новогодняя столица-2026
Как участникам СВО и членам их семей закрыть долг по кредитам

Алексей Самохин
Рязанские судебные приставы рассказали, как участникам СВО и членам их семей прекратить исполнительное производство по кредитным обязательствам. Текст опубликован на странице УФССП России по Рязанской области ВКонтакте. 

1 декабря 2024 года расширены гарантии для граждан, принимающих участие в специальной военной операции, по вступившему в силу новому Федеральному закону от 23.11.2024 № 391-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом у граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 декабря 2024 года на срок свыше 1 года, исполнительные производства по кредитным обязательствам, прекращаются. Сумма кредитных обязательств должника-участника СВО или его супруга/супруги в совокупности не может превышать 10 млн. рублей.

Для оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо в любой рабочий день обратиться с заявлением в структурное подразделение Управления ФССП России по Рязанской области, в котором ведется исполнительное производство, либо в аппарат Управления. Также с вопросом можно обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пункте отбора на военную службу по контракту.

Как можно дистанционно подать заявление о прекращении исполнительного производства участникам специальной военной операции?

Участники СВО и их супруги могут подать при помощи официальных интернет-ресурсов заявление о прекращении исполнительных производств, используя Интернет-приемную официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в разделе «Подать обращение участника СВО» по ссылке: fssp.gov.ru/welcome/form

При подаче заявления необходимо указывать номер исполнительного производства и предоставить копию документа, подтверждающего участие в боевых действиях. Супругам участников СВО необходимо предоставлять копию свидетельства о браке.

Также участники специальной военной операции (СВО) могут через портал Госуслуги обратиться в ФССП России за приостановкой исполнительного производства (ИП) — вне зависимости от своего статуса и за прекращением ИП — военнослужащие и мобилизованные. Подробная информация об этом находится на портале Госуслуги в разделе «Меры поддержки защитников Отечества».

