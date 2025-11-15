Ветеран ВОВ и Почётный гражданин Рязани Мария Гаврилова отметила 102-й день рождения

14 ноября Марии Петровне Гавриловой, ветерану Великой Отечественной войны и Почётному гражданину Рязани, исполнилось 102 года. С днём рождения её поздравила заместитель главы администрации Евгения Власова, вручив ей цветы и ценный подарок.

Мария Петровна Гаврилова родилась 14 ноября 1923 года в деревне Андреевка Сараевского района Рязанской области. После окончания шести классов школы она отправилась учиться на ткачиху в Раменское Московской области, где и начала свою трудовую деятельность.

В начале войны она работала грузчиком, загружая продовольствие в эшелоны, отправлявшиеся на фронт. В 1942 году Мария Гаврилова ушла на фронт, где служила зенитчицей в зенитно-артиллерийском полку. Ей было присвоено звание ефрейтора, и она участвовала в боевых действиях на Западном Украинском фронте. Победу она встретила в Германии.

После войны Мария Гаврилова вернулась на родину и проработала 15 лет в колхозе деревни Андреевка. В 1960-х годах она переехала в Рязань, где работала на комбайновом заводе и в поликлинике № 5.

Как рассказывают родственники Марии Гавриловой, она ведёт активный образ жизни: каждый день делает зарядку и занимается работой в огороде.

Мария Гаврилова была награждена множеством медалей и грамотой «Отличный стрелок». В 2000 году решением Рязанской городской Думы ей было присвоено почётное звание «Почётный гражданин города Рязани».