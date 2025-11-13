Пятница, 14 ноября, 2025
В T2 запустили сразу пять полезных сервисов, чтобы рязанцы оставались на связи в любых условиях

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280, erid: 2VtzquxCDRJ
Алексей Самохин

Этой осенью оператор T2 открыл для жителей Рязанской области новые возможности и предложил скидку до 100% на действующие тарифы. Все это поможет клиентам оставаться на связи даже в зонах ограничения мобильного интернета.

«Белый список» сайтов и приложений. По согласованию с регулятором компания T2 открыла своим клиентам доступ к самым востребованным ресурсам в зонах ограничения интернета. В их число вошли популярные мессенджеры, соцсети, маркетплейсы, сервисы такси и навигации, платформы с онлайн-видео и другие.

Технология звонков в VoLTE. Во время телефонных разговоров абоненты слышат голос друг друга в HD-качестве — с естественным звучанием и сниженным фоновым шумом. Услуга предоставляется бесплатно и работает и на территориях, где мобильный интернет ограничен, чтобы клиенты могли в любой момент набрать близким и решить нужные вопросы. К слову, рязанские пользователи VoLTE ежемесячно говорят по мобильному в среднем на 32 минуты дольше, чем те, чьи телефоны передают голос «по-старинке» — через 2G, на базовом уровне.

Подписка MiXX за 99 рублей в месяц. Оператор снизил стоимость одного из самых топовых сервисов. Подписка открывает доступ к кино, онлайн-библиотеке и музыке на тех платформах, которые входят в «белый список». Также в ней можно самостоятельно выбрать другие нужные предложения — скидки на шопинг, «премиум» на маркетплейсах и другие. Большой плюс, что подключить MiXX могут даже клиенты других операторов.

Скидка до 100% на тарифы при переходе в T2 со своим номером. Жителям доступны сразу три варианта — можно выбрать подходящее наполнение и условия. Например, тариф «Хватит!» открывает абсолютный безлимит на звонки, интернет и SMS. А в «Везде онлайн» и «Мой онлайн+» входят пакеты гигабайтов, звонки на T2 и неограниченный доступ в соцсети, мессенджеры и на маркетплейсы — в том числе те, которые работают в зонах ограничения мобильного интернета.

Домашний интернет и ТВ для клиентов T2 по цене от 300 рублей в месяц. Проверить техническую возможность подключения и оставить заявку можно в приложении T2.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала T2:

«Мы быстро реагируем на меняющиеся условия и разрабатываем для жителей такие сервисы, которые помогают чувствовать себя уверенно. Для этого мы эффективно взаимодействуем с Минцифры РФ и с нашими партнерами, а также непрерывно анализируем показатели активности клиентов, чтобы предлагать им такие услуги, которые будут действительно нужными».

Временные ограничения в работе мобильного интернета обусловлены мерами безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора. Техническая инфраструктура Т2 функционирует в соответствии с требованиями федеральных и региональных властей.

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.
Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил.
Мать школьника, пострадавшего от взрыва бомбы в купюре, обратилась к россиянам

Жительница Красногорска, чей 10-летний сын получил тяжелые травмы при...

Рязанцам рассказали, как избежать переплат за ЖКУ 

Если платить вовремя, пени начисляться не будут. Платёж необходимо сделать до 10-го числа месяца, идущего за расчётным периодом.

Рязанцам рассказали, кто будет учиться в новой школе для одарённых детей 

В новой школе для одарённых детей, которая строится в...

Андрей Кашаев возглавил «Клуб директоров» 

Клуб, объединяющий директоров образовательных организаций, создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента России.

Рязанские школьники прошли «Лестницу к успеху» с сотрудниками РНПК

В Рязани прошел двухдневный профориентационный семинар «Лестница к успеху» для учеников 9–11 «Роснефть-классов» школы №43. Организаторами выступили сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входящей в структуру НК «Роснефть».

Центробанк включит в список мошеннических схем переводы самому себе через СБП

Регулятор планирует отслеживать ситуации, когда человек переводит значительную сумму со счета в одном банке на свой же счет в другом — именно через СБП.

Педагоги Рязанской области приняли участие в интенсиве для наставников Научных клубов Первых

Участие приняли 200 победителей конкурса наставников Научных Клубов Первых из 30 регионов Российской Федерации.

Рязанских управленцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России. Команда»

Стартовал приём заявок на новый сезон конкурса «Лидеры России».

Белый список для Рязани: какие сайты остаются доступны при отключении мобильного интернета

В последнее время в России действует новый механизм безопасности, который временно блокирует мобильный интернет при возникновении угрозы атаки беспилотников.

Рязанца-зоофила депортируют из Черногории после жалоб зоозащитников

По словам зоофила, его первое сексуальное влечение к животным возникло в 12 лет.

Ёлку на Лыбедском бульваре демонтировали

Железную ёлку разобрали в среду, 12 ноября.

Рязань получит 928 млн рублей на модернизацию коммунальных сетей

До конца 2027 года за счёт этих средств планируется заменить участок тепломагистрали длиной 11 км

Масштабное обновление системы водоснабжения стартовало в Рязанском районе

В нескольких населённых пунктах, включая Заборье и Поляны, началось строительство новых водозаборных узлов.

Работнику рязанского предприятия выплатили компенсацию за задержку выплат при увольнении

После жалобы в Гострудинспекцию работнику рязанского предприятия вернули более 100 тысяч рублей.

Рязанцам рассказали, что делать при обнаружении запаха газа

Газ взрывоопасен и токсичен, поэтому пренебрежение мерами безопасности может привести к трагическим последствиям.