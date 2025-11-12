В Рязанской области в октябре работодатели открыли свыше 13,2 тыс. вакансий

Аналитики hh.ru изучили ключевые показатели рынка труда Рязанской области по итогам октября и выяснили, каковы в области спрос, предложение и заработные платы.
На рынке труда Рязанской области в октябре работодатели открыли свыше 13,2 тыс. вакансий, что составляет 6,3% от общего числа предложений в ЦФО без учета Москвы и Московской области.
Наиболее востребованным за последний месяц оказался рабочий персонал – для них работодатели открыли 2,2 тыс. вакансий или 17% от общего числа предложений в регионе. На втором месте по спросу – специалисты в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», для которых было создано 1,7 тыс. новых рабочих мест (13%). В пятерку также вошли вакансии в сферах «Производство, сервисное обслуживание» (11%), «Строительство, недвижимость» (10%), «Транспорт, логистика, перевозки» (8%).
«Соискатели, в свою очередь, в октябре создали или обновили 67,5 тыс. резюме. Больше всего они интересовались работой в сферах «Рабочий персонал», «Продажи, обслуживание клиентов», «Домашний, обслуживающий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», «Производство, сервисное обслуживание»», — прокомментировала Ольга Брылева, директор hh.ru ЦФО. Рабочий персонал
Медиана предлагаемой зарплаты в Рязанской области по итогам октября составила 70 тыс. рублей (+1,2% за месяц), а уровень ожидаемой – 60 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата в ЦФО в целом составила 98,1 тыс. рублей.
Топ-10 профобластей с наибольшим количеством вакансий, октябрь, 2025, Рязанская область
|Профобласть
|Кол-во вакансий, тыс.
|Доля от общего числа в ЦФО
|1
|Рабочий персонал
|2,2
|17%
|2
|Продажи, обслуживание клиентов
|1,7
|13%
|3
|Производство, сервисное обслуживание
|1,5
|11%
|4
|Строительство, недвижимость
|1,4
|10%
|5
|Транспорт, логистика, перевозки
|1,1
|8%
|6
|Розничная торговля
|1
|7%
|7
|Домашний, обслуживающий персонал
|0,8
|6%
|8
|Туризм, гостиницы, рестораны
|0,4
|3%
|9
|Административный персонал
|0,4
|3%
|10
|Медицина, фармацевтика
|0,3
|2%