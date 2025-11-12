Пятница, 14 ноября, 2025
В Рязанской области в октябре работодатели открыли свыше 13,2 тыс. вакансий

Аналитики hh.ru изучили ключевые показатели рынка труда Рязанской области по итогам октября и выяснили, каковы в области спрос, предложение и заработные платы.

На рынке труда Рязанской области в октябре работодатели открыли свыше 13,2 тыс. вакансий, что составляет 6,3% от общего числа предложений в ЦФО без учета Москвы и Московской области.

Наиболее востребованным за последний месяц оказался рабочий персонал – для них работодатели открыли 2,2 тыс. вакансий или 17% от общего числа предложений в регионе. На втором месте по спросу – специалисты в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», для которых было создано 1,7 тыс. новых рабочих мест (13%). В пятерку также вошли вакансии в сферах «Производство, сервисное обслуживание» (11%), «Строительство, недвижимость» (10%), «Транспорт, логистика, перевозки» (8%).

«Соискатели, в свою очередь, в октябре создали или обновили 67,5 тыс. резюме. Больше всего они интересовались работой в сферах «Рабочий персонал», «Продажи, обслуживание клиентов», «Домашний, обслуживающий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», «Производство, сервисное обслуживание»», — прокомментировала Ольга Брылева, директор hh.ru ЦФО. Рабочий персонал

Медиана предлагаемой зарплаты в Рязанской области по итогам октября составила 70 тыс. рублей (+1,2% за месяц), а уровень ожидаемой – 60 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата в ЦФО в целом составила 98,1 тыс. рублей.

Топ-10 профобластей с наибольшим количеством вакансий, октябрь, 2025, Рязанская область

ПрофобластьКол-во вакансий, тыс.Доля от общего числа в ЦФО
1Рабочий персонал2,217%
2Продажи, обслуживание клиентов1,713%
3Производство, сервисное обслуживание1,511%
4Строительство, недвижимость1,410%
5Транспорт, логистика, перевозки1,18%
6Розничная торговля17%
7Домашний, обслуживающий персонал0,86%
8Туризм, гостиницы, рестораны0,43%
9Административный персонал0,43%
10Медицина, фармацевтика0,32%

