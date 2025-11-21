В Рязани ветераны СВО получили специализированную одежду от фонда «Защитники Отечества»

Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» обеспечил ветеранов специальной военной операции комплектами адаптивной одежды.

Удобство и функциональность нового обмундирования на себе показал участник проекта «ГЕРОИ62» Пётр Рябов. Данная партия одежды была изготовлена в рамках проекта «Ателье адаптивной одежды», который работает в Рязани для поддержки ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями.

При этом сами герои принимают активное участие в разработке дизайна и кроя специализированных вещей.