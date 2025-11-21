Пятница, 21 ноября, 2025
1.4 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

В Рязани ветераны СВО получили специализированную одежду от фонда «Защитники Отечества»

7info7

Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» обеспечил ветеранов специальной военной операции комплектами адаптивной одежды.

Удобство и функциональность нового обмундирования на себе показал участник проекта «ГЕРОИ62» Пётр Рябов. Данная партия одежды была изготовлена в рамках проекта «Ателье адаптивной одежды», который работает в Рязани для поддержки ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями.

При этом сами герои принимают активное участие в разработке дизайна и кроя специализированных вещей.

Читайте также  Каждый двадцатый клиент банка рискует столкнуться с ошибочной блокировкой операций в 2026 году

Другие материалы рубрики

Рязанские школы получили знак качества от Рособрнадзора

Жители Рыбного получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья

В рамках месячник по озеленению в Рязани высадили 668 растений

Десятки домов в центре Рязани остались без тепла и горячей воды

Рязанский Центр детско-юношеского туризма и краеведения отметил 85-летие

В Рязани с начала года оштрафовали 11 350 водителей за парковку на газонах и детских площадках

Самые читаемые материалы

Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Происшествия

Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

В ночь на четверг, 20 ноября, Рязанскую область атаковали вражеские беспилотники. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент. 
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Происшествия

Обломки БПЛА уничтожат в Рязани, движение ограничат в районе Московского шоссе

Власти подчёркивают: повода для паники нет, ситуация находится под полным контролем оперативных служб, которые продолжают работать на местах.