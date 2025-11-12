В Рязани убрали свалку у контейнеров после жалобы горожан

В Рязани городские службы убрали свалку у контейнеров в центре города.

На улице Щедрина в Рязани, около дома №19 возле контейнеров постоянно образуется свалка. Об этом рязанцы написали в соцсетях.

Сотрудники «Эко-Пронска» вывозят мусор, но свалка образуется вновь. В находящихся рядом аварийных домах проживает всего несколько человек, предположительно, мусор к контейнерам приносят жильцы находящихся рядом многоэтажек.

В очередной раз городские службы убрали площадку. Мусор вывезли.

Но ситуация не изменится и по привычке это место будет захламляться… Замкнутый круг. Может стоит рассмотреть возможность ликвидировать эту контейнерную площадку, которая, скорее всего, даже не соответствует нормативам и стоит близко к домам, и обеспечить нескольким жильцам пакетный сбор мусора?