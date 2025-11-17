В Рязани суд оштрафовал охранную фирму за нарушения

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о привлечении ООО «Застава» к административной ответственности за предпринимательскую деятельность с грубым нарушением лицензии на осуществление частной охранной деятельности. Об этом сообщает официальная страница суда ВКонтакте.

Нарушения в деятельности охранной фирмы выявлены во время проверки сотрудниками Управления Росгвардии по Рязанской области. ООО «Застава» имеет лицензию на осуществление частной охранной деятельности. При этом сотрудники привлекались к охране школы, не имея правового статуса частного охранника.

Таким образом, ООО «Застава» осуществляет охранную деятельность с грубым нарушением лицензионных требований.

С учетом изложенного, административным органом сделан вывод о наличии в действиях ООО «Застава» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и составлен протокол об административном правонарушении.

В целях привлечения ООО «Застава» к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ, административный орган обратился в Арбитражный суд Рязанской области.

Суд отметил, что доказательства, свидетельствующие о принятии Обществом всех зависящих от него мер для соблюдения требований законодательства при осуществлении лицензионной деятельности, в материалах дела не содержатся. Обществом не доказано, что правонарушение было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне контроля данного юридического лица, при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанностей по соблюдению вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации.

Суд пришел к выводу, что ООО «Застава» подлежит привлечению к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исходя из характера и степени общественной опасности совершенного административного правонарушения, арбитражный суд не усмотрел оснований для признания правонарушения малозначительным.

Суд также пришел к выводу, что не подлежат применению положения ст. 4.1.1 КоАП РФ, поскольку допущенное нарушение создает угрозу жизни и здоровья граждан (на объектах образовательной сферы, требующих повышенного уровня защищенности от противоправных посягательств).

Учитывая, что Общество имеет статус малого предприятия, исходя из характера допущенных нарушений, суд назначил ООО «Застава» административное наказание в виде административного штрафа в размере 4000 руб.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.