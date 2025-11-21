В Рязани с начала года оштрафовали 11 350 водителей за парковку на газонах и детских площадках

С начала года в Рязани к административной ответственности привлекли 11 350 нарушителей за размещение транспортных средств на газонах, клумбах, других территориях с зелёными насаждениями, а также на детских и спортивных площадках. Общая сумма выписанных штрафов составила 11 350 000 рублей, сообщили административные комиссии при администрации города Рязани.

Фактически каждый случай задокументированной незаконной парковки вёл к денежному наказанию, и в среднем на одного нарушителя пришёлся штраф порядка одной тысячи рублей.

Что именно считается нарушением

Под запретом — размещение автомобилей и прицепов:

на газонах;

на цветниках;

на иных территориях, занятых зелёными насаждениями и являющихся элементами благоустройства;

на детских площадках;

на спортивных площадках.

Речь идёт о территориях общего пользования в границах населённых пунктов, то есть о дворах, дворовых площадках, общественных зонах. Такие места предназначены для отдыха, игр детей и сохранения зелёной среды, а не для стоянки машин.

Какое наказание предусмотрено законом

Санкции за подобные нарушения установлены Законом Рязанской области «Об административных правонарушениях».

Размещение транспортных средств (и прицепов к ним) на газонах, цветниках, других зелёных зонах, а также на детских и спортивных площадках влечёт административный штраф размере от 1 000 до 3 000 рублей.